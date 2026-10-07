Universidad Nacional y La Máquina protagonizan una rivalidad creciente, especialmente por los antecedentes recientes

En la reanudación de la actividad de la Liga MX, el platillo principal será Pumas ante Cruz Azul, pues además de ser el reencuentro tras la última final del futbol mexicano, también existe una histórica rivalidad, con antecedentes recientes que la intensifican.

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Finales entre Pumas y Cruz Azul

Además de ser de la capital, Pumas y Cruz Azul se han enfrentado en tres finales, lo que refleja que la rivalidad ha tenido de todo. El saldo favorece a La Máquina en dicha instancia con dos ganadas sobre una de los auriazules.

Jugadores de Pumas y Cruz Azul en conato de bronca tras entrada de Carrasquilla sobre Mier | IMAGO 7

En la temporada 1978/79, Cruz Azul se impuso 2-0 para levantar el título y tomar ventaja en la cuenta de esta rivalidad en Finales. En la campaña 1980/81, Pumas se llevó el triunfo de 4-2 en global y por último, en el Clausura 2026, La Máquina obtuvo su décimo trofeo de Liga MX al superar a los felinos en el Olímpico Universitario con un global de 2-1.

¿Qué ha hecho crecer a la rivalidad Pumas vs Cruz Azul?

Las aficiones de ambos equipos se caracterizan por ser de las más fieles y apasionadas del país, lo que genera ruido en redes sociales y en los estadios cuando se enfrentan; por ello, cada encuentro genera alta expectativa, tanto en la grada como en el campo.

En el Guard1anes 2020, estos dos equipos se vieron las caras en las Semifinales, en la que Cruz Azul se llevó la Ida con un marcador de 4-0. Contra todo pronóstico, Pumas venció a La Máquina en la Vuelta por el mismo resultado y avanzaron a la Gran Final por posición en la tabla.

Elementos de Cruz Azul durante su debut en el Guard1anes 2020 l MEXSPORT

Otro de los eventos importantes fue en 2025, cuando Cruz Azul jugó en el Estadio Olímpico Universitario, debido a la remodelación del Estadio Azteca. La Máquina levantó el título de CONCACAF Champions Cup, lo que los aficionados presumieron a los auriazules al conseguir una hazaña antes que ellos en su casa.

Posteriormente, en el Apertura 2025, Pumas y Cruz Azul se enfrentaron en la última jornada, pero el partido se jugó en Puebla porque los del Pedregal acordaron con los celestes que sólo ellos podían ser locales en CU.

En aquel encuentro, hubo dos acciones polémicas, primero la lesión de José Juan Macías, que actualmente continúa en rehabilitación, después la fractura de tibia de Kevin Mier tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla.

Las declaraciones de Efraín Juárez sobre la situación provocaron indignación entre la opinión pública y la afición celeste, pues el técnico mexicano señaló que son cosas de futbol y no había que darle más importancia.

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 | Imago7

En el Clausura 2026 las tensiones continuaron, pues para los jugadores de Pumas, en Cruz Azul existía una obsesión por el estadio y los resultados que habían conseguido ante ellos.