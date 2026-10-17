¡Canelo Álvarez no tendrá transmisión en vivo en TV abierta! Su pelea ante Christian Mbilli se verá en diferido

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

Pese a que Televisión Azteca anunció el combate, al ser un PPV tendrá algunas condiciones

Los aficionados al boxeo en México no podrán disfrutar en vivo por televisión abierta de la próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Christian Mbilli, programada para el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. Aunque TV Azteca anunció que llevará el combate a las pantallas mexicanas, la transmisión se realizará de manera diferida.

De acuerdo con información de Mario Guzmán, reportero de RÉCORD, los derechos de transmisión del enfrentamiento pertenecen a DAZN, situación que impedirá que las televisoras mexicanas ofrezcan la pelea en directo. Esto significa que los seguidores del pugilista tapatío tendrán que esperar para disfrutar del combate a través de la señal de televisión abierta.

Saúl Canelo Álvarez apoyando a Atlas en el estadio Jalisco | MEXSPORT

¿Por qué la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli no se transmitirá en vivo en México?

La principal razón por la que el enfrentamiento no podrá verse en vivo por televisión abierta en territorio mexicano está relacionada con los derechos de transmisión adquiridos por DAZN. Álvarez ha solicitado que sus peleas puedan verse de manera gratuita en México, por lo que las transmisiones en televisión abierta deben realizarse de forma diferida.

Esta situación no es nueva para los aficionados mexicanos, pues un escenario similar se presentó durante el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y William Scull, cuando la transmisión por televisión abierta tampoco pudo realizarse en tiempo real. Ahora, el combate contra Christian Mbilli seguirá una dinámica semejante.

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano | IMAGO7

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli en México?

La plataforma DAZN cuenta con los derechos para transmitir el combate en vivo, mientras que TV Azteca ofrecerá una alternativa para los aficionados que prefieran seguir la función a través de televisión abierta.

El enfrentamiento se celebrará en The Venue, en Riad, Arabia Saudita, y tendrá en juego el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en poder de Christian Mbilli. Para Canelo Álvarez, la pelea representa una oportunidad de recuperar protagonismo dentro de la división de las 168 libras.