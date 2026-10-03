Octubre se pinta de verde, blanco y rojo; estos son los mexicanos que encenderán el ring este mes

Vaquero, Canelo y Yoreme tendrán acción boxística este mes | Redes sociales

Octubre tendrá una intensa actividad boxística con varios peleadores mexicanos y de ascendencia mexicana en busca de títulos mundiales

Octubre llega con una agenda cargada para el boxeo mexicano, pues varias figuras subirán al ring en distintos escenarios internacionales, entre ellos Emanuel Navarrete y Saúl Álvarez.

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La actividad comenzará para los mexicanos el 10 de octubre, cuando Ricardo Sandoval enfrente a Sergio Mendoza por los campeonatos mundiales de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo.

Señalar que el 'Niño' Sandoval nació en Estados Unidos, pero cuenta con ascendencia sinaloense. Mientras que Mendoza es netamente mexicano y oriundo de Sonora.

Una segunda mitad de octubre con mucho boxeo mexicano

El 17 de octubre será una de las fechas más importantes del calendario, con Sebastián Fundora defendiendo el campeonato superwelter del CMB ante Ermal Hadribeaj. En la misma función, Brandon Figueroa expondrá el título pluma de la AMB frente al japonés Tomoki Kameda.

"Vaquero" Navarrete vs "Sugar" Núñez | IG: matchroomboxing

La actividad continuará el 24 de octubre con Emanuel “Vaquero” Navarrete, monarca OMB y FIB, quien se enfrentará a O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas. El mexicano buscará la unificación del título superpluma y obtener el fajín del CMB.

Canelo será el encargado de cerrar el mes

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

El gran cierre llegará el 31 de octubre, cuando Saúl “Canelo” Álvarez enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita. El mexicano disputará el campeonato mundial supermediano del CMB que ostenta el francés.

De esta manera, el décimo mes del año tendrá una fuerte presencia mexicana sobre los cuadriláteros, con Ricardo Sandoval, Sebastián Fundora, Brandon Figueroa, Emanuel Navarrete y Canelo Álvarez como algunos de los principales protagonistas.

Las principales peleas de octubre