Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing

Turki Alalshikh aseguró que el boxeador mexicano le confirmó su intención de pelear en Riad el próximo 31 de octubre, pese a los recientes ataques registrados en la región

El regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al cuadrilátero se mantiene en pie, a pesar de la tensión geopolítica que atraviesa Medio Oriente. El boxeador mexicano tiene previsto enfrentarse al camerunés Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en medio de la preocupación por los recientes ataques registrados en el país.

Fue Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real saudí y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, quien informó que el tapatío mantiene su intención de presentarse en territorio saudí. A través de una publicación en redes sociales, el promotor compartió el mensaje que recibió del pugilista y dejó claro que, por ahora, el combate continúa programado.

Turki Alalshikh revela el mensaje de Canelo Álvarez

La postura del mexicano fue dada a conocer por Alalshikh mediante su cuenta de X, donde aseguró que conversó con el campeón y que este le confirmó su intención de viajar a Riad para cumplir con el compromiso.

“Canelo se comunicó y me dijo que de todos modos peleará en Riad este mes de octubre, pase lo que pase. No le teme a nada”, escribió el promotor en su publicación.

De acuerdo con el mensaje, Álvarez no contempla abandonar la función debido al contexto que se vive en la región. Sin embargo, la realización del combate dependerá de las condiciones de seguridad y de cualquier actualización oficial relacionada con el evento.

Canelo junto a su entrenador Eddy Reynoso | IG Canelo

Los ataques en Arabia Saudita generan preocupación rumbo a la pelea

La incertidumbre alrededor de la función aumentó tras los reportes de ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. De acuerdo con la información difundida, los acontecimientos del sábado 10 de octubre dejaron un saldo de 12 personas fallecidas y 309 heridas.

También se reportó que otro proyectil provocó un incendio en una de las terminales aeroportuarias, lo que incrementó las preocupaciones sobre la situación de seguridad en Arabia Saudita.

El escenario ha puesto bajo la lupa los eventos deportivos previstos en el país, aunque el mensaje de Alalshikh indica que el combate de Canelo continúa contemplado en el calendario.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde peleará Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli está programada para el 31 de octubre de 2026 en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

El enfrentamiento formará parte de la función denominada México vs. The World, vinculada a la Riyadh Season. Por el momento, el combate sigue previsto para esa fecha y sede, mientras la atención permanece en la evolución de la situación geopolítica y en los anuncios que puedan realizar los organizadores.