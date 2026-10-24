Hijo de Julio César Chávez lanza reto al Canelo Álvarez para pelea en el Estadio Azteca

Omar Chávez se ha declarado listo para enfrentar al tapatío

Omar Chávez, hijo del mítico Julio César Chávez, ha lanzado el reto a Saúl "Canelo" Álvarez para que se haga la pelea "que todo México espera" desde el Estadio Azteca, por ahora sigue esperando la respuesta del tapatío.

¿Qué publicó Omar Chávez?

A través de su cuenta de Instagram: El 'Businessman' dejó su mensaje: "Canelo, te respeto como campeón, pero si tu despedida va a ser en el Azteca, que sea contra un mexicano que no va a correr."

Chávez no dejó pasar el momento para presumir sus cualidades dentro del ring: "A mí nadie me ha tumbado y voy a ir al frente los 12 rounds. México vs México, de pie hasta el final. ¿Te animas?".

Esto debido a que recientemente Álvarez destacó que quiere retirarse con un combate en el Coloso de Santa Úrsula: “Quiero que mi última pelea sea en México. Me visualicé peleando en el Estadio Azteca (Banorte)”, destacó en una entrevista con ESPN.

“Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, el Estadio Azteca es un estadio que te genera una vibra impresionante. Por una u otra cosa Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, nos contactamos hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro", catapultó.

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano | IMAGO7

¿Cuál es la próxima del Canelo Álvarez?

Mientras tanto, Canelo Álvarez se encuentra listo para enfrentar a Christian Mbilli en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. El combate pondrá en juego el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en manos del camerunés.

El mexicano llegará al compromiso con récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. El tapatío no pelea desde hace más de un año cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas.

Dicho resultado provocó que perdiera los títulos que tenía en la división de los supermedianos. Y tras el retiro del estadounidense el excampeón busca recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB.