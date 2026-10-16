Saúl 'Canelo' Álvarez en el partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

La televisora mexicana confirmó la transmisión del combate del 31 de octubre, en el que Canelo buscará conquistar el campeonato mundial supermediano del CMB

Los aficionados al boxeo en México podrán seguir por televisión abierta el esperado regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez al cuadrilátero. TV Azteca confirmó que transmitirá la pelea del pugilista tapatío frente al francés Christian Mbilli, programada para el próximo sábado 31 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudita.

El enfrentamiento marcará el regreso del mexicano después de más de un año sin pelear, tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Ahora, Canelo tendrá la oportunidad de volver a la cima de la división de los supermedianos, en una función internacional que reunirá a destacados representantes del boxeo mexicano.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

De acuerdo con el anuncio oficial, la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se transmitirá por TV Azteca el sábado 31 de octubre, con la narración del Box Azteca Team. De esta manera, los seguidores del boxeo tendrán una opción para seguir el combate del mexicano en televisión abierta, además de las alternativas de transmisión anunciadas para la función.

El enfrentamiento se realizará en The Venue, en Riad, Arabia Saudita, y tendrá como atractivo principal el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en poder del francés. Canelo buscará recuperar protagonismo en las 168 libras y sumar un nuevo título a su trayectoria profesional.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: experiencia contra juventud

El combate pondrá frente a frente a dos boxeadores con trayectorias distintas. Canelo llegará con 68 peleas profesionales, 63 victorias, 39 nocauts, tres derrotas y dos empates; por su parte, Mbilli cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por nocaut, y un empate, de acuerdo con los datos publicados por TV Azteca.

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

El mexicano se preparó en Valencia, España, para afrontar el desafío después de su derrota ante Terence Crawford y de someterse a una operación en el codo izquierdo. La recuperación y el tiempo que pasó alejado del ring hacen que su presentación frente al campeón francés sea una prueba importante para evaluar su regreso.

Para Mbilli, la pelea representa la oportunidad de defender su campeonato mundial frente a una de las figuras más reconocidas del boxeo internacional. Para Canelo, en cambio, significa la posibilidad de volver a conquistar un cinturón y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel. La cita del 31 de octubre podrá seguirse por TV Azteca, con la expectativa puesta en una de las funciones boxísticas más atractivas del mes. TV Azteca+1