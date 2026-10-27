El mexicano se ha declarado listo para la pelea en busca el título mundial supermediano del CMB

Saúl “Canelo” Álvarez se ha declarado listo para la pelea ante Christian Mbilli, en busca de recuperar el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), asegurando que se encuentra en su mejor forma física, tanto que ha dicho se siente como de 26 años.

¿Qué dijo el Canelo Álvarez?

"Me siento como si tuviera 26 años pero con más experiencia, me siento genial. Estuve entrenando muy duro porque Mbilli es ese tipo de boxeador que va siempre para adelante, tira muchos golpes y es fuerte”, destacó el tapatío en e programa ‘The Pat McAfee show’

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

Álvarez resaltó su preparación: "Llevo enfrentándome a campeones mundiales desde los 20 años. Sabemos cómo prepararnos, sabemos cómo entrenar. El boxeo es mi vida. Siempre procuro estar en forma y entrenar. Comer sano, descansar y entrenar. De eso se trata todo.”

Asimismo, catapultó que estará en un cien por ciento para el combate: "Cada semana es mejor. Evaluamos mi estado físico y mi cuerpo está al 100 por ciento: mis músculos, mi mente, mi preparación física; todo está listo, nos sentimos muy bien y estamos casi listos para llegar al 100 por ciento”.

Saúl 'Canelo' Álvarez en el partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cuál es el récord de Canelo Álvarez vs Mbilli?

Canelo Álvarez llega llega al compromiso con récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts y desde aquella derrota por decisión unánime ante Terence Crawford no ha tenido acción en los encordados.

Mientras tanto, Christian Mbilli llega con gran jerarquía y con un récord imbatible dentro del profesionalismo, protagonizando un total de 29 victorias, sin derrotas, pero con un empate.

¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche | CAPTURA DE PANTALLA

Lo más resaltante de sus triunfos es que 24 de ellos han sido por la vía del nocaut, cifras que lo colocan como un rival peligroso en la categoría, especialmente por su capacidad de definición.