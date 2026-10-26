El franco-camerunés presume una gran pegada y mantiene el invicto en el profesionalismo

Se aproxima la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli en donde el mexicano buscará recuperar el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); sin embargo, no será nada fácil debido al invicto que ostenta el franco-camerunés.

El actual campeón absoluto llega con gran jerarquía y con un récord imbatible dentro del profesionalismo, protagonizando un total de 29 victorias, sin derrotas, pero con un empate.

Lo más llamativo de sus triunfos es que 24 de ellos han sido por la vía del nocaut, cifras que lo colocan como un rival peligroso en la categoría, especialmente por su capacidad de definición.

¡Empate que deja ganas de revancha! Christian Mbilli y Lester Martínez regalaron la pelea de la noche | CAPTURA DE PANTALLA

Christian Mbilli llega tras convertirse en campeón absoluto tras el retiro de Terence Crawford, boxeador que se retiró tras despojar al Canelo Álvarez de sus títulos en 2025.

¿Cuál es el récord del Canelo Álvarez?

Mientras tanto, el tapatío llega al compromiso con récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts y desde aquella derrota por decisión unánime en Las Vegas no ha tenido acción en los encordados.

El franco-camerunés de igual forma no ve acción desde aquella pelea protagonizada por el mexicano, y es que fue en esa misma cartelera cuando protagonizó una intensa pelea ante Lester Martínez que terminó en empate mayoritario en la cartelera de Canelo contra Crawford.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

Listos en Arabia Saudita

El enfrentamiento se realizará en The Venue, en Riad, Arabia Saudita, que se terminó por oficializar en las recientes semanas después de los rumores ante un cambio de sede.