Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Hora y dónde ver EN VIVO la pelea del 31 de octubre?

Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing

La función México vs The World llegará a la televisión mexicana por TV Azteca y también estará disponible en DAZN para suscriptores

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli podrá verse EN VIVO en México a través de TV Azteca y por DAZN para suscriptores. El combate estelar está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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La función, denominada México vs The World, se celebrará en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, y tendrá como principal atractivo el regreso de Canelo al cuadrilátero para enfrentar al camerunés nacionalizado francés Christian Mbilli. En disputa estará el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿A qué hora empieza la función Canelo vs Mbilli y dónde verla?

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

Aunque la pelea estelar está prevista para las 18:00 horas, la jornada de boxeo comenzará desde las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión por DAZN, mediante una suscripción, mientras que TV Azteca llevará el combate a la televisión abierta. Todavía existe la intención de que pueda ser en vivo.

En el sitio deportivo de TV Azteca se publicó una nota donde indica que la función será en vivo, sin embargo, los derechos de la transmisión pertenecen a DAZN, situación que impediría que la televisor mexicana ofrezca la pelea en directo.

La cartelera también contará con la participación de otros boxeadores mexicanos, entre los que aparecen Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso.

Christian Mbilli con el campeonato interino del CMB | IG:@ chris_mbilli

La semana de actividades comenzará el miércoles 28 de octubre con la llegada de los boxeadores, programada para las 12:00 horas. El jueves 29 se realizarán las conferencias de prensa, mientras que el viernes 30 tendrá lugar la ceremonia de pesaje, ambas a partir del mediodía.

Mexico vs The World: Cartelera completa

Estas son las peleas anunciadas y las divisiones en las que competirán:

Saúl Canelo Álvarez vs Christian Mbilli — peso supermediano

Jaime Munguía vs Nikita Zon — peso superwelter

Rafael Espinoza vs Ricardo Blandón — peso pluma

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov — peso superligero

David Picasso vs Carl Jammes Martin — peso supergallo

Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi — peso pluma

Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea — peso welter

Héctor Aguirre vs Brayan León — división por confirmar

Erick Villegas vs Sultan Almohammed — división por confirmar

Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet — peso supermediano

Canelo ejercita el cuello durante un entrenamiento | IG Canelo