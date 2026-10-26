La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli podrá verse EN VIVO en México a través de TV Azteca y por DAZN para suscriptores. El combate estelar está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
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La función, denominada México vs The World, se celebrará en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, y tendrá como principal atractivo el regreso de Canelo al cuadrilátero para enfrentar al camerunés nacionalizado francés Christian Mbilli. En disputa estará el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
¿A qué hora empieza la función Canelo vs Mbilli y dónde verla?
Aunque la pelea estelar está prevista para las 18:00 horas, la jornada de boxeo comenzará desde las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión por DAZN, mediante una suscripción, mientras que TV Azteca llevará el combate a la televisión abierta. Todavía existe la intención de que pueda ser en vivo.
En el sitio deportivo de TV Azteca se publicó una nota donde indica que la función será en vivo, sin embargo, los derechos de la transmisión pertenecen a DAZN, situación que impediría que la televisor mexicana ofrezca la pelea en directo.
La cartelera también contará con la participación de otros boxeadores mexicanos, entre los que aparecen Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso.
La semana de actividades comenzará el miércoles 28 de octubre con la llegada de los boxeadores, programada para las 12:00 horas. El jueves 29 se realizarán las conferencias de prensa, mientras que el viernes 30 tendrá lugar la ceremonia de pesaje, ambas a partir del mediodía.
Mexico vs The World: Cartelera completa
Estas son las peleas anunciadas y las divisiones en las que competirán:
Saúl Canelo Álvarez vs Christian Mbilli — peso supermediano
Jaime Munguía vs Nikita Zon — peso superwelter
Rafael Espinoza vs Ricardo Blandón — peso pluma
Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov — peso superligero
David Picasso vs Carl Jammes Martin — peso supergallo
Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi — peso pluma
Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea — peso welter
Héctor Aguirre vs Brayan León — división por confirmar
Erick Villegas vs Sultan Almohammed — división por confirmar
Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet — peso supermediano
La noche de peleas está prevista para comenzar a las 11:00 horas del sábado 31 de octubre, tiempo del centro de México. Para quienes quieran seguir únicamente el combate estelar, la cita será alrededor de las 18:00 horas, con Canelo y Mbilli como protagonistas.