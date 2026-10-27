El boxeador mexicano Lindolfo Delgado renunció a su pelea que tenía pactada ante Arthur Biyarslanov, en Arabia Saudita, por el título mundial superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo debido al conflicto en Medio Oriente.
El pugilista y su equipo decidieron no exponerse a un bombeardeo y cancelaron el combate que sería parte de la cartelera protagonizada entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli en el Kingdom Arena de Riad.
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¿Por qué decidieron renunciar?
“Ya no estamos en esa cartelera, esto fue un ir y venir, pero recibí una llamada de un abogado que ya está allá y me dijo que reciben al menos dos alertas diarias por misiles”, destacó Robert García, entrenador de Delgado, en una entrevista con BoxingScene.
Asimismo, destacó que no quisieron arriesgarse: “Obviamente, esa ya era una buena razón para decir: ¿por qué nos arriesgaríamos a ir allá sin estar seguros? Pero también volar a otro país y conducir varias horas hasta la sede ya es buscarse problemas.”
El entrenador destacó una mala logística para una pelea de suma importancia: “Solicitamos nuestros vuelos y, como no recibimos nada, terminaríamos llegando el martes. Así que tendríamos miércoles y jueves para acostumbrarnos al cambio de horario y bajar de peso. ¿Quién hace eso para una pelea de campeonato mundial?.”
“Es imposible, es ridículo que arriesgue a mi peleador solo porque nos están presionando. Así que tomamos la decisión de que simplemente no podíamos ir, y no solamente por la situación de los misiles, sino también por el viaje y la diferencia horaria”, catapultó.
¿Canelo vs Mbilli sigue en pie?
Hasta las las recientes horas el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli sigue en pie para este 31 de octubre con la disputa del cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El tapatío llega al compromiso en busca de recuperar uno de sus cinturones que perdió ante Terence Crawford hace más de un año y ahora registra un récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts.