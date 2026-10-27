El conflicto en Medio Oriente ha puesto en alerta al team del pugilista

El boxeador mexicano Lindolfo Delgado renunció a su pelea que tenía pactada ante Arthur Biyarslanov, en Arabia Saudita, por el título mundial superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo debido al conflicto en Medio Oriente.

El pugilista y su equipo decidieron no exponerse a un bombeardeo y cancelaron el combate que sería parte de la cartelera protagonizada entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli en el Kingdom Arena de Riad.

¿Por qué decidieron renunciar?

“Ya no estamos en esa cartelera, esto fue un ir y venir, pero recibí una llamada de un abogado que ya está allá y me dijo que reciben al menos dos alertas diarias por misiles”, destacó Robert García, entrenador de Delgado, en una entrevista con BoxingScene.

Asimismo, destacó que no quisieron arriesgarse: “Obviamente, esa ya era una buena razón para decir: ¿por qué nos arriesgaríamos a ir allá sin estar seguros? Pero también volar a otro país y conducir varias horas hasta la sede ya es buscarse problemas.”

Lindolfo Delgado tenía pactada la pelea ante Arthur Biyarslanov |CAPTURA DE PANTALLA

El entrenador destacó una mala logística para una pelea de suma importancia: “Solicitamos nuestros vuelos y, como no recibimos nada, terminaríamos llegando el martes. Así que tendríamos miércoles y jueves para acostumbrarnos al cambio de horario y bajar de peso. ¿Quién hace eso para una pelea de campeonato mundial?.”

“Es imposible, es ridículo que arriesgue a mi peleador solo porque nos están presionando. Así que tomamos la decisión de que simplemente no podíamos ir, y no solamente por la situación de los misiles, sino también por el viaje y la diferencia horaria”, catapultó.

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

¿Canelo vs Mbilli sigue en pie?

Hasta las las recientes horas el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli sigue en pie para este 31 de octubre con la disputa del cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).