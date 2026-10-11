La noche que paralizó al boxeo: La inolvidable batalla en la que Salvador Sánchez frenó al invencible Wilfredo Gómez

Hoy guardamos la memoria del puertorriqueño, uno de las leyendas del ring

El boxeo mexicano guarda noches que permanecen intactas en la memoria de los aficionados, y una de ellas ocurrió el 21 de agosto de 1981, cuando Salvador Sánchez protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su carrera frente al puertorriqueño Wilfredo Gómez.

Aquel enfrentamiento reunió a dos grandes figuras del pugilismo mundial y terminó con una victoria contundente del mexicano, quien defendió su campeonato pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante uno de los rivales más temidos de la época.

Un combate inolvidable

La expectativa alrededor de la pelea era enorme, el 'Bazooka' Gómez llegaba como campeón mundial supergallo y con una impresionante capacidad de noqueo, esta habilidad con los puños fue merecedor a su apodo dentro del ring.

Sin embargo, enfrente tenía a un Salvador Sánchez que atravesaba un momento extraordinario y estaba decidido a demostrar que su condición de campeón no era producto de la casualidad.

El combate comenzó con intensidad con Sánchez haciendo frente y mostrando que no estaba dispuesto a ceder terreno ante la presión de su adversario. El mexicano aprovechó su inteligencia boxística, sus desplazamientos y su precisión para contrarrestar los ataques del boricua. Con una estrategia bien ejecutada, consiguió marcar el ritmo de la pelea y castigar a Gómez cada vez que encontraba espacios para conectar sus golpes.

Wilfredo Gómez, exboxeador puertorriqueño| @WBCBoxing

Por su parte, el puertorriqueño buscaba imponer su potencia, Sánchez respondió con una combinación de velocidad, resistencia y frialdad que sorprendió a quienes esperaban un duelo más equilibrado. El campeón mexicano supo administrar sus recursos y evitar que su rival desarrollara con comodidad el estilo ofensivo que lo había convertido en una figura internacional.

El desenlace llegó en el octavo asalto, cuando Salvador Sánchez intensificó sus ataques y obligó al equipo de Gómez a detener el combate para que el mexicano se llevara la victoria por nocaut técnico, dando así un duro golpe al boricua.

Wilfredo Gómez, exboxeador puertorriqueño| @fersch_4

¿Qué significó el triunfo?

El triunfo tuvo un significado especial porque Gómez llegaba con una reputación formidable y una racha de cinco victorias ante rivales mexicanos entre ellos otro imponente como Carlos "El Cañas" Zarate.