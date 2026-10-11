Muere Wilfredo Gómez a los 69 años, leyenda del boxeo de Puerto Rico y rival de Salvador Sánchez

El excampeón mundial en tres divisiones falleció tras permanecer hospitalizado por complicaciones respiratorias

El boxeo internacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de Wilfredo 'Bazooka' Gómez, histórico pugilista puertorriqueño que murió la noche del sábado 10 de octubre, a los 69 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo, Wilfredo Gómez Jr., a través de Telemundo, luego de que el excampeón mundial permaneciera hospitalizado durante dos semanas por complicaciones respiratorias.

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Considerado uno de los máximos exponentes del boxeo de Puerto Rico, Wilfredo Gómez conquistó títulos mundiales en tres divisiones diferentes: supergallo, pluma y superpluma. Su trayectoria lo convirtió en una de las principales figuras del pugilismo latinoamericano y en protagonista de algunos de los combates más recordados de su época.

Nacido el 29 de octubre de 1956 en San Juan, Puerto Rico, y conocido también como 'El Niño de Las Monjas', Gómez estableció una marca histórica en la división supergallo al conseguir 17 defensas consecutivas de su campeonato mundial, todas por nocaut, un registro que permanece como uno de los más destacados en la historia del boxeo.

Wilfredo Gómez, exboxeador puertorriqueño| @fersch_4

¿Quién fue Wilfredo 'Bazooka' Gómez y cuáles fueron sus mayores logros?

A lo largo de su carrera, el puertorriqueño enfrentó a algunos de los mejores boxeadores de su generación. Entre sus victorias más representativas destacó la conseguida frente al mexicano Carlos Zárate, a quien derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto en 1978, durante un enfrentamiento entre dos peleadores que posteriormente ingresarían al Salón de la Fama Internacional del Boxeo.

Sin embargo, uno de los episodios más recordados de su trayectoria ocurrió el 21 de agosto de 1981, cuando enfrentó al mexicano Salvador Sánchez en el Caesars Palace de Las Vegas. Gómez llegó invicto al combate y había prometido noquear al campeón mexicano antes del octavo episodio, en un enfrentamiento que intensificó la histórica rivalidad deportiva entre México y Puerto Rico.

El desarrollo de la pelea resultó distinto a lo pronosticado por el boricua, pues Sánchez lo envió a la lona durante el primer asalto y mantuvo el dominio durante buena parte del enfrentamiento. Finalmente, en el octavo episodio, el mexicano volvió a derribarlo y el árbitro Carlos Padilla detuvo las acciones, con lo que Gómez sufrió la primera derrota de su carrera profesional.

Wilfredo Gómez, exboxeador puertorriqueño| @WBCBoxing

La rivalidad con Salvador Sánchez y el legado de 'Bazooka' Gómez

La posibilidad de una revancha entre ambos pugilistas quedó descartada tras el fallecimiento de Salvador Sánchez en un accidente automovilístico ocurrido en agosto de 1982. Gómez continuó compitiendo y consiguió nuevos campeonatos mundiales hasta cerrar su trayectoria profesional en 1989, con un registro de 44 victorias, tres derrotas y un empate, además de 42 triunfos por nocaut.

Su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama Internacional del Boxeo, mientras que en 2018 recibió la distinción de Campeón Honorífico por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).