Isaac Cruz Sr. acudió con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo para pedir apoyo después de que su hijo, decidió dejarlo como entrenador

La separación entre Isaac “Pitbull” Cruz y su padre como parte de su equipo de trabajo ya provocó un nuevo capítulo fuera del ring, luego de que Isaac Cruz Sr., acudiera con Mauricio Sulaimán para solicitar su intervención y buscar una retribución por el trabajo realizado por la formación del boxeador mexicano.

El Pitbull decidió poner fin a la etapa profesional junto a su padre para comenzar a trabajar con el Canelo Team de Eddy Reynoso, una decisión que Isaac Cruz Sr., asegura haber respetado, aunque considera que los años dedicados a la carrera de su hijo deben ser remunerados económicamente.

¿Qué es lo que pide el papá de Pitbull Cruz?

“Vengo a que usted me apoye o a que me ponga los medios para que se me retribuya por el trabajo que hice con Pitbull, porque no se me hace justo que después de 17 años de trabajo”, expresó Cruz Sr., a Mauricio Sulaimán.

Pitbull con su padre en celebración de una pelea | Especial

Ante la petición, Sulaimán únicamente indicó que el tema tendrá que seguir analizándose, por lo que hasta ahora no existe una resolución sobre el reclamo presentado por Cruz Sr.

Cruz Sr., pide hasta el 10 por ciento de cada pelea del Pitbull

En declaraciones posteriores ante los medios de comunicación, el padre de Pitbull explicó con mayor detalle lo que considera justo después de haber acompañado a su hijo durante prácticamente toda su carrera.

Yo creo que es justo que se remunere, yo no pido una cantidad de dinero, sino que se me diera hasta un 10 por ciento de cada una de sus peleas

El padre del boxeador recordó además las dificultades que enfrentaron durante los primeros años de la carrera del Pitbull.

“Los que me conocen saben las batallas y los pleitos que me eché por sacar a Pitbull porque estábamos en empresas donde no nos apoyaban”, agregó.

Tashiro (derecha) con un triunfo conseguido ante 'Pitbull' Cruz | IG: @tashirofierro