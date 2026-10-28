Canelo Álvarez y Checo Pérez volverán a México pendiente del ring y la pista en un fin de semana

Canelo y Checo acaparan este fin de semana en el ámbito deportivo | IG Canelo y Checo

Canelo buscará recuperar el campeonato supermediano del CMB, mientras Checo correrá en casa durante el Gran Premio de México

México vivirá un fin de semana especial con dos de sus máximos referentes deportivos en acción, Saúl Álvarez y Sergio Pérez. Los dos tapatíos concentrarán la atención de millones de aficionados, uno desde el cuadrilátero y el otro al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

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Será la ocasión número 14 en la que sus actividades deportivas se desarrollen durante un mismo fin de semana. Aunque sus disciplinas son distintas, comparten la capacidad de convocar a una afición que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

El calendario pondrá a Checo en el centro de la escena desde el viernes, cuando comiencen las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México. El sábado llegará la clasificación, mientras que el domingo disputará la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez corre en casa y Canelo Álvarez busca recuperar la corona

Checo Pérez en el evento de Telmex y Cadillac en México | AXEL FERNÁNDEZ

Para el piloto mexicano, el Gran Premio de la Ciudad de México representa una de las citas más especiales de la temporada. La afición suele convertir las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez en una fiesta dedicada al tapatío, quien tendrá la oportunidad de responder a ese respaldo en una de las carreras más esperadas del calendario.

Canelo tendrá su propio desafío el sábado por la tarde, cuando desde Arabia Saudita se mida con Christian Mbilli, donde el mexicano buscará recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

Canelo intentará imponer su experiencia y regresar a la cima de su categoría, mientras Checo afrontará el reto de competir en casa, con miles de aficionados pendientes de su desempeño en la pista.

Las 13 ocasiones anteriores en las que Canelo y Checo coincidieron