México vivirá un fin de semana especial con dos de sus máximos referentes deportivos en acción, Saúl Álvarez y Sergio Pérez. Los dos tapatíos concentrarán la atención de millones de aficionados, uno desde el cuadrilátero y el otro al volante de un monoplaza de Fórmula 1.
Showrun 2026 de Checo Pérez: Así será el operativo de seguridad en Ciudad de México
Será la ocasión número 14 en la que sus actividades deportivas se desarrollen durante un mismo fin de semana. Aunque sus disciplinas son distintas, comparten la capacidad de convocar a una afición que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.
El calendario pondrá a Checo en el centro de la escena desde el viernes, cuando comiencen las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México. El sábado llegará la clasificación, mientras que el domingo disputará la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Checo Pérez corre en casa y Canelo Álvarez busca recuperar la corona
Para el piloto mexicano, el Gran Premio de la Ciudad de México representa una de las citas más especiales de la temporada. La afición suele convertir las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez en una fiesta dedicada al tapatío, quien tendrá la oportunidad de responder a ese respaldo en una de las carreras más esperadas del calendario.
Canelo tendrá su propio desafío el sábado por la tarde, cuando desde Arabia Saudita se mida con Christian Mbilli, donde el mexicano buscará recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Canelo intentará imponer su experiencia y regresar a la cima de su categoría, mientras Checo afrontará el reto de competir en casa, con miles de aficionados pendientes de su desempeño en la pista.
Las 13 ocasiones anteriores en las que Canelo y Checo coincidieron
2011
26 de noviembre Canelo derrotó a Kermit Cintrón
27 de noviembre Checo es 13 en el GP de Brasil
2013
20 de abril Canelo derrota a Austin Trout
21 de abril Checo es 6 en el GP de Bahréin
2015
9 de mayo Canelo derrota a James Kirkland
10 de mayo Checo es 13 en el GP de España
2016
17 de septiembre Canelo derrota a Liam Smith
18 de septiembre Checo es 8 en el GP de Singapur
2017
16 de septiembre Canelo empata con Gennady Golovkin
17 de septiembre Checo es 5 en Singapur
2018
15 de septiembre Canelo derrota a Gennady Golovkin
16 de septiembre Checo es 16 en el GP de Singapur
2019
2 de noviembre Canelo derrota a Sergey Kovalev
3 de noviembre Checo es 10 en el GP de Estados Unidos
2021
8 de mayo Canelo derrota a Billy Joe Saunders
9 de mayo Checo es 5 en el GP de España
6 de noviembre Canelo derrota a Caleb Plant
7 de noviembre es 3 en el GP de México
2022
7 de mayo Canelo pierde con Dmitry Bivol
8 de mayo Checo es 4 en el GP de Miami
2023
6 de mayo Canelo derrota a John Ryder
7 de mayo Checo es 2 en el GP de Miami
2024
4 de mayo Canelo derrota a Jaime Munguía
5 de mayo Checo es 4 en el GP de Miami
14 de septiembre Canelo derrota a Edgar Berlanga
15 de septiembre Checo es 17 en el GP de Azerbaiyán