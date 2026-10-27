Todo lo que debes de saber del Gran Premio de México 2026

Panorámica del Gran Premio de México en 2025 | IMAGO 7

La Fórmula 1 regresa a nuestro país, en lo que será una carrera especial para Checo Pérez

La Fórmula 1 está de regreso en nuestro país y este fin de semana se celebrará el Gran Premio de México. Será una fecha especial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por las 300 carreras iniciadas de Sergio 'Checo' Pérez y el posible campeonato de Andrea Kimi Antonelli.

En preparación a esta Gran Fiesta del deporte motor, a continuación información relevante a tomar en cuenta, tanto para quienes asistan a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, como para quien vea la carrera a través de televisión.

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Todo lo que debes saber del Gran Premio de México 2026

FECHAS, HORARIOS Y TRANSMISIÓN Prácticas Libres 1 | Viernes 30 de octubre | 12:30-13:30 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580

Prácticas Libres 2 | Viernes 30 de octubre | 16:00-17:00 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580

Prácticas Libres 3 | Sábado 31 de octubre | 11:30-12:30 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580

Clasificación | Sábado 31 de octubre | 15:00-16:00 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580

Carrera | Domingo 1° de noviembre | 14:00 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580

Panorámica desde el Foro Sol en el Gran Premio de México en 2025 | IMAGO 7

INFORMACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA No hay estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así que puedes llegar en aplicaciones o transporte público en la Línea 9 (café) del Metro, Línea 2 del Trolebús o Línea 2 (morada) del Metrobús.

Los boletos son digitales y no se aceptan capturas de pantallas, por lo que se tienen que descargar en la aplicación del México GP o bien en el wallet del celular.

No hay venta de alimentos y bebidas con pago en tarjeta o efectivo, solo mediante el sistema de Cashless, que tiene un costo de 40 pesos y se puede recargar a lo largo de los tres días. El saldo restante se reembolsa en días posteriores.

ANDREA KIMI ANTONELLI PUEDE CORONARSE

Luego de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, el italiano está a dos puntos de coronarse. Es decir, con un noveno lugar se quedará con su primer título en Fórmula 1, independiente de lo que hagan George Russell y Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli celebra el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

Será una carrera especial para Checo Pérez

En cuanto a Checo Pérez, ante su gente celebrará su Gran Premio iniciado número 300. En el pasado Gran Premio de Azerbaiyán el mexicano llegó a los 300 Grandes Premios, pero solo en 296 de ellas corrió la carrera principal. En Mónaco 2011, Canadá 2011 y Malasia 2014, aunque disputó una sesión previa, causó baja por lesión, enfermedad y fallas de su monoplaza, respectivamente.

Por otra parte, la afición también celebrará que Pérez Mendoza cumple 15 años en la Fórmula 1. El tapatío debutó en la Temporada 2011 con Sauber y desde entonces se ha mantenido, solo con su ausencia el año pasado tras finalizar su contrato con Red Bull.

Checo Pérez en el evento de Telmex y Cadillac en México | AXEL FERNÁNDEZ

¿Quiénes han ganado el México GP desde su regreso?

Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 en 2025, es el más reciente ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Junto con él, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Carlos Sainz son los pilotos de la actual parrilla que saben lo que es subir al primer lugar del podio en nuestro país.

GANADORES DEL GRAN PREMIO EN MÉXICO EN ESTA ETAPA Nico Rosberg - 2015 Lewis Hamilton - 2016 Max Verstappen - 2017 Max Verstappen - 2018 Lewis Hamilton - 2019 2020 no se disputó por la pandemia de Covid-19 Max Verstappen - 2021 Max Verstappen - 2022 Max Verstappen - 2023 Carlos Sainz - 2024 Lando Norris - 2025