La Fórmula 1 está de regreso en nuestro país y este fin de semana se celebrará el Gran Premio de México. Será una fecha especial en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por las 300 carreras iniciadas de Sergio 'Checo' Pérez y el posible campeonato de Andrea Kimi Antonelli.
En preparación a esta Gran Fiesta del deporte motor, a continuación información relevante a tomar en cuenta, tanto para quienes asistan a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, como para quien vea la carrera a través de televisión.
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Todo lo que debes saber del Gran Premio de México 2026
FECHAS, HORARIOS Y TRANSMISIÓN
Prácticas Libres 1 | Viernes 30 de octubre | 12:30-13:30 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580
Prácticas Libres 2 | Viernes 30 de octubre | 16:00-17:00 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580
Prácticas Libres 3 | Sábado 31 de octubre | 11:30-12:30 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580
Clasificación | Sábado 31 de octubre | 15:00-16:00 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580
Carrera | Domingo 1° de noviembre | 14:00 hrs | Canal 5, F1TV, Sky Sports 580
INFORMACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA
No hay estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así que puedes llegar en aplicaciones o transporte público en la Línea 9 (café) del Metro, Línea 2 del Trolebús o Línea 2 (morada) del Metrobús.
Los boletos son digitales y no se aceptan capturas de pantallas, por lo que se tienen que descargar en la aplicación del México GP o bien en el wallet del celular.
No hay venta de alimentos y bebidas con pago en tarjeta o efectivo, solo mediante el sistema de Cashless, que tiene un costo de 40 pesos y se puede recargar a lo largo de los tres días. El saldo restante se reembolsa en días posteriores.
ANDREA KIMI ANTONELLI PUEDE CORONARSE
Luego de su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, el italiano está a dos puntos de coronarse. Es decir, con un noveno lugar se quedará con su primer título en Fórmula 1, independiente de lo que hagan George Russell y Lewis Hamilton.
Será una carrera especial para Checo Pérez
En cuanto a Checo Pérez, ante su gente celebrará su Gran Premio iniciado número 300. En el pasado Gran Premio de Azerbaiyán el mexicano llegó a los 300 Grandes Premios, pero solo en 296 de ellas corrió la carrera principal. En Mónaco 2011, Canadá 2011 y Malasia 2014, aunque disputó una sesión previa, causó baja por lesión, enfermedad y fallas de su monoplaza, respectivamente.
Por otra parte, la afición también celebrará que Pérez Mendoza cumple 15 años en la Fórmula 1. El tapatío debutó en la Temporada 2011 con Sauber y desde entonces se ha mantenido, solo con su ausencia el año pasado tras finalizar su contrato con Red Bull.
¿Quiénes han ganado el México GP desde su regreso?
Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 en 2025, es el más reciente ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Junto con él, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Carlos Sainz son los pilotos de la actual parrilla que saben lo que es subir al primer lugar del podio en nuestro país.
GANADORES DEL GRAN PREMIO EN MÉXICO EN ESTA ETAPA
Nico Rosberg - 2015
Lewis Hamilton - 2016
Max Verstappen - 2017
Max Verstappen - 2018
Lewis Hamilton - 2019
2020 no se disputó por la pandemia de Covid-19
Max Verstappen - 2021
Max Verstappen - 2022
Max Verstappen - 2023
Carlos Sainz - 2024
Lando Norris - 2025