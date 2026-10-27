"Lo que más extrañé fue a la gente": Checo Pérez, sobre su año fuera de la F1

El piloto mexicano celebra 300 carreras iniciadas en la máxima categoría, en el GP de la CDMX

Checo Pérez está de vuelta en México y con él renace la famosa 'Checomanía', forjada por la pasión de la afición mexicana, a la cual el tapatío extrañó en 2025, cuando estuvo fuera de la Fórmula 1.

De cara al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, el cual marca el regreso del 11 a nuestro país y será el número 300 iniciado en el Gran Circo, Sergio compareció ante prensa y fans, a quienes les abrió el corazón y se les entregó en todo momento.

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¿Qué dijo Checo Pérez sobre la afición mexicana?

"Qué locura poder celebrar mis 300 Grandes Premios en casa. Todo lo que tuvo que pasar, las carreras que me perdí, un año fuera. Estoy feliz por todo lo que significa", comentó el piloto de Cadillac, quien añadió que "lo que más extrañó en su ausencia fue su gente, su afición".

"Siempre están conmigo, en las buenas y en las malas. Ellos fueron una parte fundamental para que regresara a la Fórmula 1", destacó el jalisciense.

Checo Pérez con Cadillac previo al Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ

Checo Pérez asegura su continuidad en la Fórmula 1

Sergio Pérez es consciente de que los resultados están lejos de llegar con Cadillac, escudería que vive su primera temporada en el serial. Sin embargo, entiende que lo que ha sembrado dará su cosecha a mediano plazo, algo que quiere disfrutar en la pista.

"En Cadillac se toma muchísimo en cuenta lo que digo. Es algo muy importante formar al equipo, atraer a nuevas generaciones de pilotos y enfocarnos en el desarrollo. Ha sido un año súper intenso", dijo el #11.

Checo Pérez en el evento de Telmex y Cadillac en México | AXEL FERNÁNDEZ

"Tengo la motivación de seguir, de mejorar este proyecto del que soy parte. Sé que en un año más no voy a lograr lo que quiero con Cadillac, por eso quiero seguir más años aquí", sentenció Checo Pérez.

El casco que usará en el GP de México

Checo Pérez está de fiesta y para ello saldrá de gala al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, es por eso que el tapatío presentó un elegante casco blanco para celebrar su carrera iniciada número 300.

Checo Pérez durante el evento de Escudería Telmex previo al Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ