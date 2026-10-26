Checo Pérez rescata sensaciones positivas en Austin y ya apunta al Gran Premio de México

Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

El mexicano terminó en el puesto 19 del Gran Premio de Estados Unidos y reconoció que Cadillac perdió oportunidades por una estrategia que lo llevó pronto a pits

Sergio Pérez encontró algunos aspectos positivos en el Gran Premio de Estados Unidos, pese a finalizar en la posición 19. El mexicano consideró que el rendimiento estuvo por encima de sus expectativas y destacó que durante algunos momentos pudo acercarse a los Williams, aunque la estrategia terminó por perjudicar su carrera.

Las declaraciones del tapatío fueron compartidas por las redes sociales de Cadillac, donde hizo un balance de lo ocurrido en el Circuito de las Américas. Aunque el resultado volvió a dejarlo fuera de la zona de puntos, Pérez destacó que tuvo una carrera más sólida de lo que anticipaba antes de la competencia.

La estrategia en los pits, el punto que lamentó Checo

Checo Pérez en el paddock de la Fórmula 1 en la Temporada 2026 | AP

El mexicano reconoció que el equipo perdió una oportunidad por realizar demasiado pronto su primera parada, una decisión que lo colocó en una situación complicada al encontrarse con las banderas azules y tener que ceder el paso a los líderes de la carrera.

“Desafortunadamente, creo que hemos perdido la estrategia. Acabamos en los boxes demasiado temprano y entramos en las banderas azules”, explicó.

Checo ya piensa en el Gran Premio de México

Checo Pérez durante el Gran Premio de Singapur | AP

Pese a terminar en el lugar 19, el piloto de Cadillac se mostró satisfecho con algunos aspectos de su rendimiento y dejó claro que ahora su atención está puesta en la siguiente cita del calendario, que tendrá un significado especial al correr frente a la afición mexicana.