¿México definirá el campeón? La cómoda victoria de Antonelli no le alcanzó para coronarse en Estados Unidos

El italiano está cerca del título, pero la combinación de resultados no le favoreció para celebrar en Austin

Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar después de tres carreras sin hacerlo en la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, la combinación de resultados no le favoreció al italiano para quedarse con el título en el Gran Premio de Estados Unidos y será, probablemente, hasta México que el italiano celebre su primera corona en la categoría.

Además de ganar, el joven piloto de Mercedes necesitaba que Lewis Hamilton quedará en la quinta posición o más abajo, y que George Russell lo hiciera en el noveno lugar o peor. Sin embargo, el piloto de Ferrari quedó cuarto, el compañero de equipo de Antonelli finalizó octavo, por lo que matemáticamente el italiano todavía no es campeón.

¿Cómo le fue a Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos?

Desde la largada, las condiciones fueron muy favorables para el italiano de 20 años, que movió mejor que Max Verstappen en la P2 y puso distancia de inmediato con el neerlandés. Además, su compañero Russell se vio perjudicado por una sanción de cinco segundos por salirse de la pista y ganar ventaja.

Con ello, para el británico de Mercedes, fue difícil pasar de la P8 en el resto de la carrera. Mientras que en la punta, Verstappen y Red Bull apostaron por una estrategia distinta con una temprana parada para cambiar gomas suaves por el mismo compuesto. No obstante, no funcionó el neerlandés no pudo pelear por el liderato.

Andrea Kimi Antonelli en competencia en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | AP

Solo cuando Antonelli hizo su parada en pits, Verstappen se colocó en la punta, pero la perdió cuando hizo su segunda detención. El tetracampeón, además, terminó la carrera con problemas con el RB22 y aunque pudo superar a Lando Norris, le costó pelear contra Charles Leclerc, que con un último stint impresionante se quedó con el segundo puesto.

Cierre dramático en Austin

Si bien la victoria de Antonelli no se vio amenazada, en las vueltas finales, Leclerc regaló una gran batalla para superar a Verstappen y a Norris por el segundo lugar. Además, Ferrari soñó con el doble podio luego de que Hamilton también superó al actual campeón del mundo y colocarse cuarto.

No obstante, la salida del Virtual Safety Car le bajó las revoluciones a la carrera, además de que acabó con las aspiraciones de podio del heptacampeón. A pesar de ello, el cuarto lugar de Hamilton y el octavo de Russell le da a Ferrari esperanza matemática de seguir peleando con Mercedes en el Campeonato de Constructores.