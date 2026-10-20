Gran Premio de México: La histórica derrama económica que la Fórmula 1 dejará en CDMX

Afición en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 | IMAGO 7

La Canaco estimó que el impacto en la capital del país superará las cifras que se registraron en 2025

Poco más de una semana falta para el regreso de la Fórmula 1 y las expectativas son altas. No solo lo deportivo del Gran Premio de México genera muchas emociones, sino el impacto que tendrá en lo económico, social y cultural. En ese contexto, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) estimó que habrá una importante e histórica derrama económica.

Por medio de un comunicado de prensa, la Canaco informó que la derrama estimada es de 22 mil 228 millones de pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 6.5 por ciento en comparación de 2025. De acuerdo con el presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, será un crecimiento repartido en el mercado local.

¿Cómo será la derrama económica con el GP de México?

Según las estimaciones del organismo, los principales giros comerciales que experimentarán un repunte serán los hoteles, plataformas de alojamiento, restaurantes, cafeterías y bares. No obstante, también se calcula que tendrán un impacto favorable los recintos turísticos, museos, lugares de recreación, tiendas de artesanías, servicios de taxi y plataformas de movilidad.

En ese contexto, la estimación de la Canaco se compone, principalmente, de los siguientes factores: Ocho mil 420 millones de pesos por la captación de ingresos en la venta de boletos

Cuatro mil 518 millones de pesos que obtendrán por ventas las guías de turistas, agencias de viajes y traslados

366 millones 854 mil pesos como captación por la ocupación hotelera, que se estima entre 85 por ciento y 95 por ciento

Ocho millones 920 mil pesos que llegarán por la cobertura mediática y el impacto publicitario

Fermín la Calaca y la afición mexicana en el Gran Premio de México de la F1 | MEXSPORT

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

La Fórmula 1 regresó a México desde la Temporada 2015 y, salvo la cancelación de 2020 por la Pandemia de Covid-19, año con año se ha consolidado como uno de los mejores eventos del calendario. Para este año, con el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla, se espera que tenga un impacto memorable tanto en las gradas con la afición como en la economía.

El evento está programado para comenzar el viernes 30 de octubre a las 12:30 horas (tiempo del centro de México) con las Prácticas Libres. Mientras que el sábado 31 a las 15:00 horas se celebrará la clasificación, con la carrera principal agendada para el domingo 1° de noviembre a las 14:00 horas.