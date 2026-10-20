Con solo seis carreras por disputarse en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez necesitará casi un milagro para sumar puntos con Cadillac. Una semana antes de regresar a casa por el Gran Premio de México, el tapatío fue realista y señaló que no será sino hasta mediados de 2027 que pueda estar en la pelea por los puntos con su nuevo equipo.
"Obviamente será un cierre de temporada complicado, porque los otros equipos han mejorado mucho más. Nosotros hemos ido hacia atrás por el tema del desarrollo. Con el tope presupuestario, como equipo nuevo, con todo el nivel de inversión, llegas muy rápido a tu límite", declaró el piloto mexicano en un evento realizado por la escudería estadounidense.
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Sin embargo, Checo también mostró su ilusión en poder lograr cosas importantes para la siguiente temporada. "Creo que vamos a ver los cambios para el próximo año. Tengo confianza en que Cadillac va a dar brincos importantes. Y va a empezar la consolidación. Espero que para mitades del próximo año estemos peleando ya por los puntos, ese es el objetivo que tenemos como equipo".
¿Qué le falta mejorar a Cadillac, según Checo Pérez?
A pesar de que Pérez Mendoza no ve viable que esta temporada terminen en zona de los puntos, consideró que han mejorado en otros aspectos técnicos y operativos que deben atender cada Gran Premio. "Estas carreras le he pedido al equipo maximizar, porque todavía tenemos mucho que desarrollar, en las estrategias, las paradas de pits".
"Siendo un equipo nuevo hay tanto por evolucionar en cada carrera, que tenemos mucho aprendizaje por hacer. Pero con mucha confianza y es un equipo que tiene mucho talento también", añadió el veterano piloto de 36 años quien, de no sumar en las próximas seis carreras, terminará una temporada F1 sin puntos por primera vez en su trayectoria.
Checo Pérez, ilusionado con volver a México
Por último, Checo compartió su entusiasmo por correr nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Como el año pasado no estuve en la Fórmula 1, tengo mucha ilusión de regresar a casa, y va a ser un Gran Premio muy especial porque cumplo justo 300 grandes premios en mi país. Es algo totalmente único".
"Es algo que obviamente tengo muchas ganas de disfrutarlo, de poderlo compartir con toda la gente que me ha apoyado a lo largo de estos años, con mi familia, con la afición. Va a ser un Gran Premio muy especial para mí", finalizó el piloto tapatío.