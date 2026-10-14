El neerlandés tiene dos victorias consecutivas en la actual temporada, pero parece complicado que logre quitarle la corona a Antonelli

¿Hay esperanza? Con dos victorias consecutivas y cinco visitas al podio al hilo, Max Verstappen ha escalado posiciones en el Campeonato de Pilotos en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y mantiene la esperanza de recuperar su corona. Luego de su doble triunfo en el Gran Premio de Singapur, el neerlandés se colocó cuarto en la clasificación, por lo que matemáticamente todavía puede pelear por el título.

Por ahora, Andrea Kimi Antonelli es el líder de la temporada, aunque no sube a lo más alto del podio en las últimas tres carreras, quinto en Azerbaiyán, dos en Bahréin, y tercero en Singapur. A pesar de ello, el piloto de Mercedes mantiene una cómoda ventaja sobre el piloto de Red Bull, que necesitará un cierre perfecto para coronarse.

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¿Qué necesita Max Verstappen para coronarse en la F1 en 2026?

Con seis carreras por correrse, quedan 125 puntos en disputa y después de su doble victoria en Marina Bay, Verstappen quedó a 119 unidades de Antonelli. En ese escenario, Max necesita que no vuelva a ganar el italiano y además necesita superarlo por al menos cinco puntos en los próximos Grandes Premios.

No obstante, Kimi no es el único rival contra el cual compite el neerlandés, sino que también tiene que superar a George Russell y Lewis Hamilton. Con ambos la diferencia es mucho menor que con el actual líder del Campeonato de Pilotos, aunque no por ello puede confiarse.

Max Verstappen celebra en el Gran Premio de Singapur | AP

En el caso del piloto de Mercedes, tiene una ventaja de 17 puntos sobre Verstappen, por lo que el neerlandés tiene que ganarle por tres puntos en las últimas seis carreras (18 unidades) para sobrepasarlo en la clasificación. Mientras que con el piloto de Ferrari la diferencia es de siete puntos por ahora, por lo que a Verstappen le bastará sumar dos puntos más que el siete veces campeón para quedar por delante.

Por último, hay que considerar que Charles Leclerc y Lando Norris todavía están al acecho del neerlandés. Con el monegasco, mantendrá su ventaja siempre y cuando sume al menos un punto más que él, mientras que el actual campeón de Fórmula 1 necesitaría superar por cuatro puntos a Verstappen para terminar por delante de él en el Campeonato.

Verstappen, Antonelli y Leclerc en el podio del Gran Premio de Singapur 2026 | AP

¿Qué carreras faltan por correrse en la F1 este 2026?

El regreso al continente americano y la última visita a Asia Occidental –siempre y cuando no se cancelen– son las últimas paradas del calendario este año. Estados Unidos y México son las dos próximas fechas, los domingos 25 de octubre y 1º de noviembre, respectivamente.

Tras ello, el 8 de noviembre se correrá Brasil, mientras que Las Vegas está programada para el domingo 21 del mismo mes. Por último, Qatar está agendado para el 29 de noviembre, para cerrar en Abu Dhabi el 6 de diciembre.