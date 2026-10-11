¡Despertó el león! Con contundente victoria en el Gran Premio de Singapur, Verstappen mantiene esperanza en el campeonato

El neerlandés se quedó con las dos carreras en Marina Bay y se acerca al Top 3 de la clasificación de pilotos

Con diez podios consecutivos en 2025, Max Verstappen amenazó con quitarle el título a Lando Norris. Este año, el neerlandés suma cinco podios seguidos, los dos últimos victorias, y tras dominar por completo el Gran Premio de Singapur, amenaza con acercarse a Andrea Kimi Antonelli en el Campeonato de Pilotos.

Al igual que el resto del fin de semana, en el cual se quedó la P1 en la sprint shootout, en la carrera corta y en la qualy, el piloto de Red Bull dominó con absoluta tranquilidad en Marina Bay y logró su primera victoria en este escenario. Detrás de él Charles Leclerc y Antonelli no fueron amenaza en ningún momento.

Ni el VSC le quitaron a la victoria a Verstappen

Tras la largada, en la cual el neerlandés movió mucho mejor que Leclerc, el monegasco se mantuvo al acecho en las primeras vueltas. Sin embargo, el SF-26 no dio más de sí y a partir de la Vuelta 18 perdió rendimiento en comparación con el RB22, que logró a tener una diferencia de diez segundos sobre los Ferrari.

Ni siquiera la salida de dos Virtual Safety Car, el primero en la Vuelta 6 por problemas de Gabriel Bortoleto con su auto, y el segundo a mitad de carrera por un incidente con Lance Stroll, afectaron a Verstappen. El neerlandés mantuvo en todo momento la ventaja y no perdió el liderato ni cuando ingresó a pits.

Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur | AP

Detrás de él, Ferrari hizo cuanto pudo con la estrategia para tratar de ganar terreno con Leclerc, pero el auto simplemente no tuvo el rendimiento suficiente. Además, los de Maranello perdieron la oportunidad de un doble podio luego de que Lewis Hamilton perdiera el tercer lugar contra Antonelli y luego el cuarto ante Lando Norris.

¿Puede Verstappen pelear por el Campeonato de Pilotos?

Con la doble victoria del fin de semana, el piloto neerlandés se marcha de Marina Bay con 33 puntos, para llegar a 222 en el Campeonato de Pilotos. De esta forma, Verstappen ahora es cuarto en la clasificación, con seis puntos más que Leclerc y con ocho menos que Hamilton; además, está a 17 puntos de George Russell y a 119 de Antonelli.

Singapur fue la última carrera sprint de la temporada, por lo que ya no habrá fines de semanas con puntos dobles. Sin embargo, quedan todavía seis Grandes Premios por disputar, es decir, 150 puntos, por lo que Verstappen necesitaría ganar todos y esperar que Antonelli quede fuera del podio para mantener la esperanza de superarlo.