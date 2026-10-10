Checo Pérez acusa a Lance Stroll tras choque en Singapur: “No esperaba que me cerrara el paso”

Checo abandonó la Sprint de Singapur tras chocar con Lance Stroll, quien evitó entrar en polémica por el incidente

Sergio Pérez vivió una complicada carrera Sprint en el Gran Premio de Singapur, luego de protagonizar un choque con Lance Stroll que terminó con su participación en la competencia.

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El piloto mexicano de Cadillac explicó cómo ocurrió el contacto y señaló que no esperaba que el canadiense le cerrara el paso cuando ambos disputaban la posición.

“Estaba por la parte interna de la curva 16 junto a Lance y no esperaba que me cerrara el paso ahí”, explicó el tapatío al referirse al incidente que lo dejó sin posibilidades.

El mexicano agregó que intentó frenar para evitar el impacto, pero la maniobra llegó demasiado tarde y terminó bloqueando los neumáticos.

Cuando lo hizo, intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. Acabé bloqueando los neumáticos y no hubo nada que pudiera hacer

Stroll evita la polémica por el choque con Checo

Por su parte, Lance Stroll prefirió no profundizar en el incidente con su antiguo compañero en Racing Point. Al ser cuestionado en la zona de medios sobre lo ocurrido en la curva 16, el piloto canadiense aseguró que todavía no había revisado las imágenes del contacto.

Checo quedó fuera tras el incidente con Stroll en Singapur | Captura

“Aún no lo he visto. No sé exactamente qué pasó. Me golpearon. Simplemente me golpearon. Fue mala suerte”, respondió Stroll.

Checo Pérez choca en Singapur y saldrá desde lugar 20 en Sprint | x: @F1