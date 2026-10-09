El piloto mexicano perdió el control de su Cadillac en la primera ronda de calificación y provocó una bandera roja. Max Verstappen consiguió la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una complicada jornada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto mexicano de Cadillac sufrió un accidente durante la primera ronda de calificación para la carrera sprint, por lo que quedó eliminado y tendrá que arrancar desde la vigésima posición este sábado en el circuito urbano de Marina Bay.

El mexicano perdió el control de su monoplaza en la cuarta curva de las 19 que conforman el trazado e impactó contra las barreras de protección. El incidente obligó a detener momentáneamente la sesión con bandera roja y complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Checo Pérez queda eliminado tras chocar en la Q1

Después del golpe, el equipo Cadillac tuvo que cambiar el alerón delantero del automóvil de Pérez para que pudiera regresar a la pista e intentar mejorar su registro. Sin embargo, el tiempo ya no le alcanzó para salir de los últimos puestos de la clasificación.

Checo registró una vuelta de 1:36.760 minutos, marca con la que terminó en el vigésimo lugar de la sesión. De esta manera, el mexicano no pudo mejorar el resultado que había conseguido durante la única práctica libre, en la que también había quedado cerca del fondo de la tabla.

La eliminación representa un nuevo desafío para el tapatío, quien buscará remontar posiciones en la carrera sprint, programada a 21 vueltas en el trazado de 4.927 kilómetros. En esta competencia, únicamente los ocho primeros pilotos obtendrán puntos para el campeonato.

Sergio Pérez no logró tener una buena sesión de clasificación en Sepang | AP

Max Verstappen consigue la pole para la sprint en Singapur

Max Verstappen se quedó con el primer puesto de la parrilla para la carrera corta. El neerlandés de Red Bull marcó un tiempo de 1:31.156 minutos durante la tercera ronda, suficiente para superar por 120 milésimas de segundo al británico George Russell, de Mercedes.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, compañero de Russell, saldrá desde la séptima posición, mientras que el argentino Franco Colapinto partirá undécimo. Por su parte, el español Fernando Alonso arrancará decimoquinto y Carlos Sainz quedó en la parte final de la clasificación.