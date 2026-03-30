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Sergio 'Checo' Pérez disfruta de sus vacaciones tras la cancelación de Arabia y Bahreín
Las recientes cancelaciones del Gran Premio de Arabia y el Gran Premio de Bahrein dejando un hueco para solamente disputarse 22 carreras en el año 2026. La situación bélica en medio oriente provocó que se tomara esta decisión.
Las dos fechas programadas para abril en el Campeonato Mundial se vieron afectadas por el conflicto bélico que inició hace unos meses y azota a diversos países de medio oriente.
Pese a no haberse realizado las competencias, la Fórmula 1 anunció que se buscarán celebrar eventos alternativos para cubrir los vacíos del Calendario Mundial.
Checo Pérez disfruta de sus vacaciones
Después de que se dio a conocer la información de la cancelación de ambos Grandes Premios, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez compartió una historia en sus redes sociales, disfrutando de sus vacaciones.
Checo compartió una historia en donde se ve un plato de tacos con salsa y verdura, lo que da a entender que el piloto mexicano disfruta de sus tiempos libres tras haber participado en el Gran Premio de China.
El piloto mexicano terminó en el lugar número 15 en el Circuito de Shanghai durante el Gran Premio de China con una marca de 92.43 segundos en la Primera Vuelta.