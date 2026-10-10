Max Verstappen vuelve a aparecer y conquista la pole position en Singapur

El neerlandés consiguió su segunda pole consecutiva y buscará convertir su recuperación en otra victoria

Max Verstappen volvió a demostrar que está listo para pelear por los primeros puestos de la Fórmula 1 al conquistar la pole position del Gran Premio de Singapur.

El piloto de Red Bull registró el mejor tiempo en Marina Bay y sumó su segunda pole consecutiva de la temporada, después de dominar también la clasificación Sprint y la carrera este sábado más temprano.

El neerlandés detuvo el cronómetro en 1:31.156 minutos, suficiente para superar por 0.120 segundos a George Russell, de Mercedes, quien arrancará desde la segunda posición. Charles Leclerc completó los tres primeros lugares con un registro de 1:31.399.

Tras un comienzo de campaña complicado, el neerlandés comienza a recuperar protagonismo y buscará aprovechar su posición de privilegio para sumar otro triunfo en la temporada.

Verstappen por delante en la qualy del Gran Premio de Singapur | AP

Verstappen celebra una pole inesperada en Marina Bay

Al finalizar la sesión, el piloto de Red Bull reconoció que el resultado superó sus expectativas en un circuito exigente y con diferencias mínimas entre los principales competidores.

Esto fue inesperado en Singapur, pero estoy muy contento de terminar primero

Con la pole asegurada, ahora buscará mantener el rendimiento durante la carrera principal y transformar su velocidad en un resultado que confirme la recuperación de Red Bull.

Checo Pérez termina en la parte baja de la clasificación

Sergio Pérez corriendo en el Gran Premio de España | AP

La sesión fue complicada para Sergio Pérez, quien terminó en la vigésima posición con un tiempo de 1:36.760 minutos al volante de su Cadillac.

El mexicano sufrió un incidente en la curva 4 durante la clasificación Sprint del viernes, cuando perdió el control y golpeó las barreras, dañando el alerón delantero.