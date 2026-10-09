El piloto de Red Bull Racing no será penalizado por rebasar con bandera amarilla

Buenas noticias para la escudería Taurina, el piloto neerlandés Max Verstappen tuvo un indulto por parte de la máxima regencia de la Fórmula 1, esto después de ser tentativamente penalizado al realizar una maniobra de rebase con bandera amarilla en contra de Lewis Hamilton durante la SQ1.

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¿Qué pasó con Verstappen y Hamilton?

Durante una vuelta en busca de la POLE Sprint Posición, el piloto ’33’ hizo un rebase a su rival de Ferrari. Tras la maniobra se pidió una infracción para Max, pues no solo había dejado atrás al británico sino que esta acción contribuyó a ser el mejor de la prueba, dejándolo en el número uno.

Desafortunadamente para la histórica marca italiana, la FIA (tras un largo tiempo de investigación), confirmó que el piloto de Red Bull no había cometido ninguna falta en contra del reglamento, por lo que su primer lugar para la carrera se mantendría, mientras que Hamilton seguirá en la segunda fila con el tercer lugar, detrás de George Russell.

Max Verstappen durante la clasificación del GP de Singapur | AP

Estaba acelerando al salir de la curva 7 y al ver la bandera amarilla, levantó. 40 metros antes, Hamilton había levantado y circulaba a menos de 60km/h. El diferencial de velocidad cuando se encontraron era significativo, y Verstappen explicó que adelantó para no frenar con mucha fuerza y crear una situación de inseguridad. Su velocidad era de unos 70km/h menor respecto a otros giros en el mismo lugar”, se lee en el comunicado de la FIA.

Ante el comunicado, Hamilton y Ferrari mostrar su molestia, aunque de poco y anda sirvió, pues la decisión quedó tomada, por lo que las posiciones del Gran Premio de Hungría están listas para el momento previo al Gran Premio.

¿Cómo quedó el resto de la parrilla?

En el desenlace de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 las cosas comienzan a ‘sacar chispas’. Con solo seis pilotos con posibilidades de llevarse el titulo, las últimas siete paradas del año serán cruciales, empezando por el del Circuito Urbano Marina Bay.

En la parte más alta del Campeonato de pilotos deslumbra el italiano Andrea Kim Antonelli de Mercedes con 320 puntos. Tras Kimi están su compañero George Russell en el segundo puesto con 236 unidades y el británico Lewis Hamilton con 214 en tercer lugar.

Campeonato de pilotos 2026:

Antonelli (Mercedes) - 320 pts

George Russell (Mercedes) - 236 pts

Lewis Hamilton (Ferrari) - 214 pts

Charles Leclerc (Ferrari) - 191 pts

Lando Norris (McLaren) - 188 pts

Max Verstappen (Red Bull) - 188 pts