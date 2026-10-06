El piloto originario de León por ahora no tiene contrato firmado para continuar con Van Amersfoort Racing en 2027

Sergio 'Checo' Pérez se ha consolidado como un emblema de México en la Fórmula 1, pero detrás de él viene otra generación de jóvenes pilotos que están listos para brillar. Tal es el caso de Noel León y Rafael Villagómez en la Fórmula 2, quienes por ahora no tiene definido su futuro para 2027 y el piloto de Van Amersfoort Racing no le cierra las puertas a correr en una dupla por completo mexicana.

En atención a un grupo de medios de comunicación, entre los cuales estuvo presente RÉCORD, Villagómez Jr. aceptó que sería "un sueño" correr a lado de un compatriota. No obstante, enfatizó que tampoco es algo que buscaría forzar, ya que tanto él como Noel seguirán el camino que les toque en su trayectoria en el automovilismo.

"Ojalá. Sería un sueño. No sabemos, somos del mismo país, somos amigos, pero él tiene su carrera, yo tengo la mía. Él toma sus decisiones y yo las mías. A mí me encantaría compartir equipo con un mexicano, sobre todo en la Fórmula 2, pero ya depende de cada quién", declaró Rafael Villagómez.

Recordó que en la Fórmula 2, como en otras categorías del automovilismo, la continuidad de un piloto en su asiento depende de varios elementos, no solo del rendimiento en pista, por lo que no se apresura en definir su futuro. "En las carreras siempre hay muchos factores. Yo siempre me enfoque en mi trabajo que es ser piloto".

Rafael Villagómez en el podio en Austria en la Temporada 2026 de la Fórmula 2 | AFP

"Si supiera si estuviera o no, ustedes serían los primeros en saberlo ahorita. Yo estoy enfocado en terminar ahorita este año, y regresar al ritmo que teníamos a principio de temporada", añadió el piloto de 24 años, quien buscará un cierre decente del campeonato en las últimas dos carreras del año, a celebrarse en Qatar y Abu Dhabi el 28 y 29 de noviembre, y el 5 y 6 de diciembre.

¿Cómo va Rafael Villagómez en la Fórmula 2?

En el cierre de la Temporada 2025, el originario de León terminó en zona de puntos en cuatro de las últimas ocho carreras. Sin embargo, para este año -tercero de Rafael en la Fórmula 2- tuvo un irregular arranque con retiros en Miami y Canadá, pero podios en Cataluña y Silverstone. No obstante, desde ese segundo lugar en territorio británico, no ha regresado al podio y está en el sitio 13 del campeonato con 42 puntos.

Rafael Villagómez, piloto mexicano de Fórmula 2 | vanamersfoortracing.nl

"Tanto el equipo como yo trabajamos mucho para ver lo que faltaba, sobre todo en la clasificación. Lo que sí es que en Fórmula 2 es super complicado, cuando piensas que tienes la respuesta de algo, el próximo fin te cambia totalmente, entonces sobre todo en las carreras de verano en Europa, nos empezó a costar un poquito más", analizó el mexicano, que no pierde la fe de cerrar bien.

Rafael Villagómez se ilusiona con correr en México

En caso de que se confirme su continuidad en la Fórmula 2, el guanajuatense tendrá la oportunidad de correr por primera vez en el Autódromo Hermano Rodríguez, cuando la categoría visite por primera ocasión nuestro país. "En el Autódromo Hermanos Rodríguez nunca he corrido; en México, la última vez que corrí fue en los karts en 2018".

"Se me puso la piel chinita (con el anuncio); es algo que como piloto sueñas, correr con tu gente. Con Checo me da envidia de la buena cada que lo veo. Es un sueño, ojalá que pueda correr aquí. Las mejores carreras que tuvimos fueron Canadá y Miami, en todos los aspectos. En México, va a ser super emocionante para la gente", finalizó.