La Fórmula 2 llega a Ciudad de México, ¿cuándo será la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Por primera vez en la historia, nuestro país recibirá una fecha puntuable de esta categoría

Aquí empiezan las leyendas. Bajo ese lema el Campeonato de la Fórmula 2 llegará a México y por primera vez en la historia disputará una fecha puntuable en nuestro país. Será en la Temporada 2027 que este evento se celebre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del Gran Premio de la Ciudad de México, programado en el fin de semana del viernes 29 al domingo 31 de octubre de 2027.

De esta manera, el inmueble en la Magdalena Mixhuca dará otro salto de calidad al recibir una carrera de la categoría por la cual han pasado grandes pilotos como Oscar Piastri, Charles Leclerc y el actual campeón Lando Norris. Ahora, la afición de Ciudad de México tendrá la oportunidad de vivir esta inigualable experiencia y ver a los posibles futuros campeones del mundo.

"Nos llena de orgullo, que a partir del 2027, el Autódromo Hermanos Rodríguez será escenario, durante el mismo fin de semana, de las dos categorías tipo fórmula más importantes del automovilismo mundial", declaró Federico González Compeán, director general del Mexico GP, quien encabezó el anuncio a lado se los pilotos mexicanos Rafael Villagómez y Noel León.

Anuncio de la Fórmula 2 en México | PATRICIA SPÍNDOLA

México tendrá dos carreras de Fórmula 2 durante el GP

La llegada de la Fórmula 2 también significará más actividad en pista durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, ya que la categoría disputará dos competencias en el Hermanos Rodríguez: una carrera corta y una larga. De esta manera, el público podrá seguir de cerca a los jóvenes pilotos que buscan abrirse camino hacia la Fórmula 1.

Bruno Michel, CEO de FIA Formula 2, destacó que la incorporación de la Ciudad de México al calendario de 2027 permitirá acercar el campeonato a nuevas audiencias y fortalecer su papel como plataforma para la próxima generación de talentos de Fórmula 1. El directivo también agradeció a los organizadores del México GP y celebró la posibilidad de que los aficionados mexicanos puedan disfrutar por primera vez de las carreras de F2 en el país.

Anuncio de la Fórmula 2 en México | PATRICIA SPÍNDOLA

Rafael Villagómez y Noel León, los mexicanos que brillan en F2

México cuenta actualmente con representación en la categoría gracias a Rafael Villagómez y Noel León. Villagómez suma cinco podios en Fórmula 2, tres de ellos conseguidos durante la temporada 2026, mientras que León ha firmado tres victorias este año, dos en Sprint Race, en Montreal y Mónaco, además de un triunfo en la Feature Race de Budapest.

La Fórmula 2 es considerada el último escalón dentro de la estructura de desarrollo de la FIA antes de llegar a la máxima categoría y a lo largo de los años ha visto pasar a pilotos como Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris, además de varios de los jóvenes talentos que actualmente forman parte de la parrilla de Fórmula 1.