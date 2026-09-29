El mexicano busca celebrar sus 300 carreras iniciadas ante su gente el Autódromo Hermanos Rodríguez

Faltan 31 días para que comience el Gran Premio de México de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, mismo que tendrá como ingrediente especial el regreso de Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano se ausentó en 2025 tras quedarse sin asiento ese año, pero ahora volverá en grande con Cadillac, escudería con la que prepara un emocionante showrun antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este lunes empezó a circular el rumor de que el tapatío volvería a correr en las calles de la Ciudad de México y finalmente este martes 29 de septiembre se hizo oficial el evento, programado para el miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). El recorrido será sobre Paseo de la Reforma, donde se presentó hace cinco años con Red Bull.

"Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, señaló Pérez Mendoza, quien además podrá celebrar sus 300 Grandes Premios iniciados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a menos que ocurra una tragedia y no inicie las carreras de Bahréin, Singapur y Estados Unidos.

Fue en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán que Checo llegó a los 300 Grandes Premios, pero solo en 296 de ellas corrió la carrera principal, pues en Mónaco 2011, Canadá 2011 y Malasia 2014, aunque disputó una sesión previa, causó baja por lesión, enfermedad y fallas de su monoplaza, respectivamente.

Checo Pérez con Cadillac en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

"Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y comenzar una increíble semana de carrera", añadió Checo.

¿Cuántos showruns ha tenido Checo Pérez en México?

La primera vez que el piloto tapatío se presentó en un evento de esta naturaleza ante su afición fue en 2011, su temporada debut en la F1, con Sauber. En esa ocasión, Checo recorrió el centro de Guadalajara a bordo del Sauber C29, ante cerca de 215 mil personas, según cifras del gobierno. El evento esa vez se realizó en febrero, ya que el Gran Premio de México seguía sin regresar al calendario de la categoría.

Checo Pérez en el showrun de 2021 con Red Bull en Ciudad de México | RED BULL

Fue hasta la Temporada 2015 que el Autódromo Hermanos Rodríguez se sumó nuevamente al campeonato como carrera puntuable y seis años después Checo tuvo otro showrun en su país. Ahora fue en Ciudad de México, donde en 2021 –en su primera campaña con Red Bull– recorrió Paseo de la Reforma a bordo del RB7, coche que ganó dos campeonatos mundiales, ante cien mil personas, según el gobierno local.

Al año siguiente, Pérez Mendoza regresó a territorio tapatío, pero cambió de ruta y de nuevo a bordo del RB7 recorrió la Avenida Ignacio L. Vallarta y dio un par de vueltas alrededor de la Glorieta de la Minerva; según las cifras oficiales, asistieron cerca de 130 mil personas. Los dos showruns celebrados con la escudería de Milton Keynes se realizaron previo al Gran Premio de México.