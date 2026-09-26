El argentino fue castigado por la FIA después de provocar un accidente que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú

Franco Colapinto recibió una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida de su próxima carrera de Fórmula 1, luego del accidente que provocó durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con tres pilotos fuera de competencia.

El argentino llegó demasiado rápido a la primera curva durante el reinicio posterior a un Safety Car y perdió el control de su Alpine al momento de frenar, pro lo que provocó un accidente que involucró también a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

Franco Colapinto se llevó a Pierre Gasly y Lando Norris | AP

Así ocurrió el accidente que dejó tres abandonos

Colapinto se encontraba detrás de Gasly cuando ambos llegaron a la primera curva del circuito de Bakú. El argentino frenó demasiado tarde y bloqueó sus neumáticos, por lo que entró a la curva a una velocidad que no le permitió controlar el monoplaza.

El auto de Colapinto terminó golpeando el costado izquierdo de Gasly, que perdió el control y posteriormente impactó contra Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de carrera y Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos con sus dos monoplazas.

Los comisarios de la FIA analizaron las imágenes de video, los datos de cronometraje y las cámaras a bordo antes de determinar que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad en la colisión.

Aunque el accidente ocurrió en la primera curva después de un reinicio, los oficiales consideraron que no existían circunstancias que justificaran aplicar el criterio más permisivo que suele utilizarse para incidentes ocurridos en la primera vuelta o primera curva.

Tres autos quedaron fuera de competencia en el GP de Azerbaiyán | AP

Colapinto reconoció su error y pidió disculpas

La sanción original correspondía a 10 segundos, que es el castigo habitual por provocar una colisión. Sin embargo, como Colapinto abandonó la carrera y no pudo cumplirla, la FIA convirtió la penalización en una pérdida de cinco posiciones para su próxima participación que será en el Gran Premio de Baréin.

El propio piloto argentino asumió inmediatamente la responsabilidad por lo ocurrido y explicó que el problema se produjo al bloquear sus neumáticos y frenos, además de ofrecer disculpas a su compañero, al equipo y a Norris.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1 | AP

“Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, reconoció el argentino.