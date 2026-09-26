El británico dominó el Gran Premio de Azerbaiyán de principio a fin para conquistar su tercera victoria del año

George Russell tuvo una actuación prácticamente perfecta en el Gran Premio de Azerbaiyán y consiguió el Grand Slam de Fórmula 1, luego de conquistar la pole position, liderar todas las vueltas, marcar la vuelta rápida y llevarse la victoria.

El piloto de Mercedes completó así un fin de semana dominante en Bakú, donde mostró un ritmo sobresaliente desde las prácticas y terminó imponiéndose en una carrera que tuvo un cierre dramático frente a Max Verstappen.

George Russell durante la carrera en Azerbaiyán | AP

Russell firma una actuación histórica en Bakú

El británico partió desde la primera posición después de conseguir una espectacular vuelta de 1:42.526 en la clasificación, con la que superó a Charles Leclerc y consiguió la quinta pole de su temporada.

Durante la carrera, Russell mantuvo el liderato en todo momento y resistió la presión de Verstappen, quien llegó a recortar considerablemente la diferencia en las últimas vueltas. Finalmente, el Mercedes cruzó la meta apenas 0.196 segundos por delante del Red Bull.

George Russell celebra triunfo en Azerbaiyán | AP

Para completar su fin de semana perfecto, Russell también consiguió la vuelta más rápida de la carrera, con un registro de 1:43.112, cerrando así todos los requisitos necesarios para conquistar el Grand Slam.

Un Grand Slam en Fórmula 1 se consigue cuando un piloto logra, en un mismo Gran Premio, la pole position, la victoria, la vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la carrera. Con lo conseguido en Bakú, Russell se convirtió en el piloto número 29 en lograr esta hazaña en la historia de la máxima categoría.

¿Quién tiene el récord de más Grand Slam en F1?

El máximo especialista histórico en esta estadística continúa siendo Jim Clark, con ocho Grand Slams, mientras que Russell ahora agrega su nombre a una lista en la que aparecen algunas de las figuras más importantes que han pasado por la Fórmula 1.

Además de la hazaña estadística, el triunfo significó para Russell su tercera victoria de la temporada, un resultado que puede darle un impulso importante en la pelea por el campeonato, aunque todavía existe una diferencia considerable con su compañero de Mercedes.

Así terminó el podio del Gran Premio de Azerbaiyán | AP