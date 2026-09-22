El mexicano ha demostrado un alto nivel en este circuito callejero de la Fórmula 1

Con cinco podios, incluido el de 2016 en el Gran Premio de Europa, cien puntos y dos victorias, Sergio 'Checo' Pérez es el mejor piloto en la historia del Circuito callejero de Bakú. Y aunque este fin de semana con Cadillac parece complicado que repita las glorias pasadas, el recuerdo de sus dos victorias con Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán sigue intacto.

Una increíble batalla con Hamilton en 2021

En su primera campaña con los de Milton Keynes, Checo tuvo que enfrentar constantes críticas, ya que la prensa internacional lo consideró indigno de ser compañero de Max Verstappen. Sin embargo, el mexicano demostró que su contratación fue una apuesta acertada y terminó por ser una pieza clave para que el neerlandés lograra su primer campeonato del mundo.

Checo Pérez en su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2021 con Red Bull | MEXSPORT

El momento más recordado de las aportaciones de Checo fue en la última carrera del año, en Abu Dhabi, donde se defiendo bien de Lewis Hamilton para que Verstappen pudiera acercarse y, a la larga, superar al británico en medio de la polémica de Michael Masi y el Safety Car. Sin embargo, antes de esa actuación en Yas Marina, el tapatío se lució en varios Grandes Premios, incluido Azerbaiyán.

De hecho, fue precisamente en Bakú donde Pérez Mendoza mostró su valía con Red Bull. Después de cinco carreras en las que batalló para adaptarse al RB16B, Checo demostró por qué es el Rey de las calles, en una carrera en la cual largó desde el sexto lugar, pero en la primera vuelta ganó dos lugares para colocarse cuarto.

Checo Pérez en su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2021 con Red Bull | MEXSPORT

Para el Giro 8, el mexicano superó a Charles Leclerc y se puso tercero, para luego colocarse líder tras las detenciones de Verstappen y Hamilton en pits. Aunque la parada de Red Bull con Checo, en la Vuelta 14, fue mala, el tapatío salió por delante del británico y a partir de ese momento supo defenderse de los constantes ataques del siete veces campeón de F1.

El entonces piloto de Mercedes ni siquiera pudo superar a Checo tras la salida de un Safety Car, entre las Vueltas 31 y 36 por un pinchazo que sufrió Lance Stroll, por lo que Red Bull se ilusionó con su primer doblete entre el mexicano y el neerlandés. Desafortunadamente, la victoria se le escapó a Verstappen a cinco vueltas del final por un pinchazo que sufrió el neerlandés.

Sebastian Vettel, Checo Pérez y Pierre Gasly en el podio de Azerbaiyán en 2021 | RED BULL

Inicialmente, dirección de carrera mandó la salida del Safety Car, pero después de tres giros salieron las banderas rojas para no finalizar detrás del auto de seguridad. A pesar de que quedaban solo dos vueltas, Masi decidió reanudar en salida parada, con Checo desde la primera posición, con la obligación de defenderse de Hamilton.

El británico movió mejor y parecía que la victoria sería de las Flechas Plateadas. No obstante, al momento de llegar a la primera curva, Lewis no frenó correctamente y se fue de largo, gracias a lo cual Checo no tuvo que hacer más que aguantar una vuelta más para lograr su segunda victoria de su carrera, primera con Red Bull, por delante de Sebastian Vettel y Pierre Gasly.

Doble victoria para Checo Pérez en 2023

A pesar de lo impresionante que fue la victoria de 2021, no fue hasta dos años después que Checo se ganó el sobrenombre de Rey de Bakú. Luego de quedar segundo en 2022, por detrás de Verstappen, el mexicano llegó en 2023 como uno de los pilotos a seguir en un fin de semana de puntos al doble, al tratarse de la primera sprint en Azerbaiyán.

El tapatío cumplió con las expectativas y se llevó las dos carreras, con mucho menos dramatismo que el vivido en 2021. En la carrera corta, Checo largó desde la segunda posición, detrás de Charles Leclerc. El monegasco largó mejor y se defendió tras un Virtual Safety Car que provocó Yuki Tsunoda, pero en la Vuelta 8 el mexicano tomó el liderato y logró su primera y única victoria sprint.

Checo Pérez en su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2023 | RED BULL

Para la carrera principal del domingo, Checo largó tercero, de nuevo detrás de Leclerc y Verstappen, pero para la Vuelta 6 superó al piloto de Ferrari. En la Vuelta 11, Red Bull llamó al neerlandés a boxes, medida que lo perjudicó, ya que al giro siguiente salió un Virtual Safety Car porque el auto de Nyck de Vries se quedó parado en pista.