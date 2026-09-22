¿Sueña con los puntos? Checo Pérez tendrá nuevo motor para el Gran Premio de Azerbaiyán

Cadillac confirmó que el mexicano contará con las más recientes actualizaciones de su unidad de potencia

Sergio 'Checo' Pérez y Bakú son una combinación casi perfecta. El mexicano es el piloto con más podios y más puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, además que también es quien presume más victorias, pues aunque tiene dos como Max Verstappen, tiene una más en carrera sprint.

Sin embargo, para este año parece complicado que el tapatío esté cerca de dicha gloria, pues su regreso a la Fórmula 1 se ha reducido a buscar el desarrollo de Cadillac, escudería debutante este 2026. No obstante, el equipo estadounidense mantiene esperanza de lograr un buen resultado en Bakú.

Pese a ser un trazado urbano, este circuito callejero tiene exigencias distintas a las vistas en Mónaco, Madrid o Miami, o en los híbridos como Melbourne y Montreal. Por ello, la escudería estadounidense probará algunas actualizaciones en el motor del MAC-26 de Checo.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de España | AP

Cadillac confirmó nuevas especificaciones del motor

Previo al inicio de la actividad en Azerbaiyán, la escudería estadounidense confirmó que probará pequeñas modificaciones aerodinámicas durante las prácticas libres para mantener el desarrollo del auto. Además, Checo usará una nueva especificación del motor Ferrari, proveedor de Cadillac este año.

Este cambio ya se había advertido desde el Gran Premio de España y se mantiene acorde a la planeación a inicio de temporada. "La secuencia de carreras fuera de Europa en estos últimos meses de la temporada genera una presión significativa".

"Tenemos algunas pequeñas mejoras aerodinámicas nuevas para probar en los entrenamientos libres a medida que continuamos desarrollando el auto de este año. Como estaba previsto, Checo también utilizará la nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari", declaró el jefe de equipo, Marcin Budkowski.

Checo Pérez en el Gran Premio de Italia 2026 | AP

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Bakú?

Con las dos victorias mencionadas y el triunfo en la sprint de 2023, el mexicano ha recibido merecidamente el apodo de Rey de Bakú. Ya desde 2016, cuando el circuito callejero debutó en la F1 como el Gran Premio de Europa, el tapatío terminó tercero con Force India.

Tras ello, solo tiene dos DNF en siete apariciones en Azerbaiyán, ambas por un choque provocado por otro auto cuando el mexicano se perfilaba para terminar en el podio. La primera fue en 2017 por un accidente con Esteban Ocon y la segundo en 2024 con Carlos Sainz.

En sus otras cinco participaciones, Checo ganó en 2021 y 2023, con podios en 2018 (P3) y 2022 (P2). La Temporada 2019 fue la única en la cual terminó la carrera fuera del Top 3, pero con un sexto lugar sumó puntos importantes para Racing Point.