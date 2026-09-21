Esta modificación supone una reducción de entre dos o tres vueltas, dependiendo de los circuitos

La Fórmula 1 ha aprobado una reducción de 15 kilómetros en las distancias oficiales de carrera a partir de la próxima temporada, recortando la distancia total de 305 a 290 kilómetros.

La decisión se finalizó en Londres por la Comisión de Fórmula 1, presidida por el CEO de la F1, Stefano Domenicali, y el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

"En consonancia con los ajustes al reglamento de las unidades de potencia que se introducirán en 2027 sobre el flujo de combustible, se aprobó una reducción de la distancia total de carrera de 305 km a 290 km, lo que corresponde a una reducción de dos o tres vueltas”, señaló la FIA en un comunicado.

El Gran Premio de Madrid de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

El cambio se alinea con el próximo reglamento de unidades de potencia de 2027, que favorece un aumento de la potencia del motor por encima de la aportación eléctrica híbrida. Esta nueva normativa exige un mayor flujo de gasolina para compensar la potencia térmica y como los chasis actuales no contaban con el volumen necesario en sus depósitos para cubrir los 305 km, por eso vino la reducción de distancia.

Esta reducción de kilómetros será lo equivalente a quitar dos o tres vueltas de carrera, dependiendo del circuito. En este sentido, Spa-Francorchamps es el circuito más largo, con 7.004 km por lo que es el que menos vueltas (44 actualmente) reducirá; mientras que Mónaco es el más corto, con 3.337 km, seguido del Autódromo Hermanos Rodríguez con 4.304 km.

En ese contexto, Montecarlo históricamente siempre ha tenido una distancia menor (260 km), por lo que con esta nueva modificación, será el Gran Premio de México el que más vueltas reduzca, ya que Zandvoort –el cual es más corto– saldrá del calendario a partir de 2027.

Panorámica del Foro Sol en el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

Para gestionar mejor los retrasos por lluvia y las banderas rojas, la comisión también ha eliminado el estricto límite general de tres horas para el evento. Aunque se mantiene el máximo de dos horas de tiempo de carrera en acción, el cambio da a los organizadores flexibilidad para completar las distancias completas de carrera. Las sesiones de práctica también ganarán flexibilidad adicional para ampliarse tras interrupciones.

De igual forma, la F1 destacó que este cambio en la duración mandatoria de una carrera se introdujo para garantizar que los espectadores tengan oportunidad de disfrutar una carrera completa.