El alemán reconoció que tienen que caminar hacia una competencia que cuide del ambiente, aunque no está de acuerdo por completo con el nuevo reglamento técnico

"Traigan de vuelta los malditos V12s". El grito de Sebastian Vettel en el Gran Premio de Rusia de 2019 tras una falla de su Ferrari híbrido se mantiene como uno de los momentos más curiosos que regaló el alemán a lo largo de su carrera en la Fórmula 1. Ahora, siete años más tarde, la era híbrida de la categoría ha avanzado todavía más, con motores 50 por ciento eléctricos y 50 por ciento de combustión interna, por lo que muchos se preguntan que opinaría el cuatro veces campeón.

Al respecto, Vettel reconoció que el camino que la F1 debe seguir es hacia una competencia más sustentable, pero consideró que no por ello se debe descuidar el espectáculo en pista. El alemán opinó que con la tecnología que actualmente se cuenta se puede buscar la manera de compaginar ambos aspectos para cuidar el medio ambiente, pero sin sacrificar "las cosas que apasionan" de la categoría y del deporte motor.

¿Qué dijo Sebastián Vettel sobre la sustentabilidad en la F1?

Todavía como piloto, Vettel no estuvo por completo a favor de los motores turbo híbridos que se introdujeron en 2014, criticando su sonido apagado y su impacto en la competición. Sin embargo, como ecologista y activista, sabe que hay oportunidades de hacer un deporte más sostenible, aunque no está de acuerdo con la normativa que se implementó para la Temporada 2026.

Sebastian Vettel antes de su retiro en el Gran Premio de México 2022 | MEXSPORT

"Hay mucho más que analizar en la Fórmula 1. Por supuesto, desde el punto de vista de un piloto, quiero conducir el mejor coche y ganar carreras", declaró en el pasado Gran Premio de Italia, donde condujo el Ferrari de Fórmula 1 de Michael Schumacher de 2002, el cual tenía motor V10. "Pero entonces, ¿cuál es el mejor coche? El coche de 2002 era lo último en tecnología en aquel momento y representaba mucho de lo que la Fórmula 1 representa".

"Los coches de hoy en día hacen lo mismo, y creo que se trata de rendimiento, precisión, disciplina, trabajo duro, pero también de responsabilidad y preocupación por el futuro, que es lo que estos coches intentan transmitir", añadió el expiloto alemán, quien reiteró que sostenibilidad y competitividad son dos aspectos que no tendrían por qué excluirse en la F1.

"Probablemente no esté de acuerdo con todo lo que tenemos actualmente en la normativa desde el punto de vista de la conducción, pero de cara al futuro creo que ahí es donde hay una gran oportunidad para convencer a la gente. Una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Creo que necesitamos encontrar maneras de integrar todo para poder combinar las cosas que nos apasionan", señaló.

Sebastian Vettel como piloto de Aston Martin en el Gran Premio de México 2022 | MEXSPORT

Vettel se entusiasma ante una mejora en el futuro de la F1

La transición de la F1 a combustibles sostenibles llegó tarde para coincidir con la carrera deportiva de Vettel, quien pese a ello se entusiasmó ante el posible regreso de los motores V8 para 2030 o 2031. "Creo que los combustibles sostenibles son un paso adelante. Tienen un enorme potencial no solo para la Fórmula 1, sino también para inspirar a otras categorías de carreras".

"Si uno diseña la próxima generación de automóviles, tiene mucho potencial para hacerlo de manera responsable, porque algunas cosas que pueden ser increíbles desde el punto de vista tecnológico podrían no ser transferibles a las calles. Espero con ilusión lo que nos depara el futuro, porque creo que la Fórmula 1 posee muchos valores valiosos que me han marcado e inspirado a lo largo de mi vida y que llegan a mucha gente en todo el mundo", finalizó. .