Panorámica del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 | RED BULL

La Fórmula 1 entra en su recta final y después de la gira europea regresa a Asia Occidental para una emocionante carrera callejera

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca a su final y después de nueve carreras en Europa, la categoría llega al continente asiático. La primera parada será en Asia Occidental con el Gran Premio de Azerbaiyán, que dará inicio al tercer triplete del año, previo a las visitas en el Sudeste asiático en Singapur y Malasia, que albergará el Gran Premio de Bahréin. Esta primera parada en Bakú podrá seguirse a través de la señal de Sky Sports y la aplicación de F1TV.

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del Campeonato de Pilotos, por delante de su compañero George Russell y de Lewis Hamilton. El italiano se impuso de forma consecutiva en Monza y Madrid, por lo que ahora buscará mantener la racha y afianzarse en lo más alto de la clasificación, con miras a lograr su primer título en la categoría.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, ganador del Gran Premio de Italia 2026 | AP

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Azerbaiyán?

El Circuito callejero de Bakú se presentó en la F1 en la Temporada 2016, pero bajo la denominación del Gran Premio de Europa que ganó Nico Rosberg por delante de Sebastian Vettel y Sergio 'Checo' Pérez. Ya como Gran Premio de Azerbaiyán, la carrera se corrió por primera vez en 2017, con el mexicano como el piloto más ganador con dos victorias (2021 y 2023) y un triunfo en carrera sprint (2023).

Max Verstappen también ganó dos veces en este escenario, en 2022 y el año pasado, cuando se impuso desde la pole position. Con ello, se convirtió en el segundo piloto en ganar tras largar desde la P1, luego que Valtteri Bottas lo logró en la Temporada 2019 con Mercedes; el finlandés fue el tercer piloto en ganar en Bakú, después de Daniel Ricciardo en 2017 con Red Bull y Lewis Hamilton en 2018 con las Flechas Plateadas.

Max Verstappen en su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 | RED BULL

Oscar Piastri, quien ganó en 2024, es el otro piloto que sabe lo que es subir a lo más alto del podio en este circuito urbano. De los seis ganadores que ha tenido Azerbaiyán, solo Ricciardo no está actualmente en la parrilla, en la cual Checo y Bottas difícilmente pelearán por la victoria este año, ya que su enfoque es el desarrollo del auto con la escudería debutante Cadillac.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2026?

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

Prácticas Libres 1 | 2:30-3:30 horas | F1TV y Sky Sports 580

Prácticas Libres 2 | 6:00-7:00 horas | F1TV y Sky Sports 580 VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE Prácticas Libres 3 | 2:30-3:30 horas | F1TV y Sky Sports 580

Clasificación | 6:00-7:00 horas | F1TV y Sky Sports 580 SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE Carrera principal | 5:00 horas | F1TV y Sky Sports 580