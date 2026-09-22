El mexicano es el piloto con más podios y más puntos en el Circuito callejero de Baku, pero la F1 lo dejó fuera de la imagen promocional

¿Discriminación en la Fórmula 1? Después de nueve carreras en Europa, el campeonato llega a Asia Occidental para el Gran Premio de Azerbaiyán, un escenario que tiene signficado especial para la afición mexicana, ya que el Circuito callejero de Bakú es uno de los que mejor se le da a Sergio 'Checo' Pérez, quien es el piloto con más podios y más puntos en este escenario. Sin embargo, este dato parece que se le olvidó a la propia categoría.

Como cada lunes, la F1 publicó su cartel oficial de la carrera de la semana, en la cual suelen incluir a los pilotos que serán los locales o los más últimos ganadores. Para Azerbaiyán quienes aparecieron fueron Max Verstappen y Oscar Piastri, últimos dos ganadores en Bakú, junto con Valtteri Bottas, actual compañero de Checo en Cadillac.

Dicha decisión generó molestia entre los aficionados, sobre todos los mexicanos, quienes consideraron grave la omisión del tapatío, quien se impuso en la Temporada 2021 y 2023, por lo que es uno de los tres últimos ganadores en este escenario. Además, destacaron que Bottas apareción por segunda ocasión luego de que lo incluyeron en el de Hungría, mientras que Checo no ha sido tomado en cuenta en 14 carreras que van de la Temporada 2026.

Así fue la publicación de la F1 de cara al Gran Premio de Azerbaiyán | CAPTURA DE PANTALLA

De hecho, desde los Grandes Premios de Barcelona y de España algunos usuarios en redes sociales señalaron que la F1 no toma en cuenta al mexicano, pues en esas dos carreras además de los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz sumaron a Franco Colapinto, pero no a Checo que también es hispanohablante. Por ello, han acusado a la categoría de discriminar a Pérez Mendoza.

Checo Pérez, el Rey de Bakú

La omisión de Checo del poster de semana de carrera no solo llamó la atención por tratarse de uno de los últimos tres ganadores, sino porque es el piloto que mejores resultados ha tenido en Azerbaiyán. Desde la llegada de este Gran Premio al calendario, el tapatío suma cien puntos, por delante de los 96 que tiene Verstappen y los 81 de Lewis Hamilton, que este año pueden empatarlo y superarlo.

Checo Pérez en el podio del Gran Premio de Azerbaiyán en 2022 | MEXSPORT

Además, es el piloto con más podios, con cuatro, por delante de los tres de Verstappen y George Russell; es decir, el neerlandés y el británico tendrían que finalizar Top 3 este año y en 2027 para superarlo. Esto sin considerar que en 2016, Checo quedó tercero en el entonces denominado Gran Premio de Europa, pero que se celebró en el mismo trazado urbano, por lo que en total son cinco podios en dicho circuito.

Finalmente, Checo está empatado con Max, cada uno con dos victorias en Bakú, aunque el mexicano además se impuso en la sprint de 2023, por lo que supera a su excompañero en Red Bull en ese sentido. Tal es el éxito de Pérez Mendoza que en 2024 le obsequiaron una alfombra tejida a mano para homenajearlo como el Rey de Bakú.

¿Cuándo y a qué hora ver el Gran Premio de Azerbaiyán?

Desafortunadamente, para este año parece que será difícil que Checo repita la gloria de años pasados, pues el MAC-26 de Cadillac sigue en proceso de desarrollo. A pesar de ello, hay expectativas de que la escudería estadounidense dé un salto de calidad para la carrera que se disputará el sábado 26 de septiembre a las 5:00 horas (tiempo del centro de México).

La carrera no se correrá en domingo debido a que el 27 es el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que la F1 acordó recorrer el evento un día. Este Gran Premio podrá verse a través de la señal de F1TV y de Sky Sports.