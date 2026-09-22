El mexicano regresa a un escenario en el que ha vivido sus mejores escenarios en la máxima categoría del automovilismo

El más doloroso recuerdo de un 15 de septiembre. Un día que debía ser de celebración y alegría para México, comenzó de manera decepcionante por el fuerte accidente que sufrió Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán en la Temporada 2024 de la Fórmula 1. Aquella había sido una desastrosa campaña para el tapatío, quien a pesar de todo en el Circuito callejero de Bakú se reencontró con su mejor versión, hasta que en la penúltima vuelta Carlos Sainz arruinó sus planes de subir al podio.

En aquella ocasión, Checo largó desde la cuarta posición y en la segunda curva se colocó tercero tras superar al español. A pesar de que por momentos llegó a pelear el liderato, en las últimas vueltas el RB20 cayó en rendimiento y complicó el desempeño del mexicano, quien en la penúltima vuelta quiso superar a Charles Leclerc para quedarse con la P2 pero falló en la maniobra, lo que le dio oportunidad a Sainz de acercarse. Al final, ninguno de los dos subió al podio porque entre las curvas 2 y 3, el madrileño impactó al tapatío y ambos se estrellaron contra el muro.

Fue una triste despedida para Pérez Mendoza de las calles de Azerbaiyán, escenario en el cual ningún otro piloto ha tenido una actuación tan productiva como el mexicano. Ahora, este fin de semana regresará a esta pista con Cadillac, con objetivos totalmente distintos porque la escudería estadounidense sigue enfocada en el desarrollo de su auto. No obstante, se espera que con las mejoras que tendrá el MAC-26, Checo logre un resultado más favorable y que sea digno del Rey de Bakú.

¿Por qué Checo Pérez es el Rey de Bakú?

A pesar de que el último recuerdo del piloto mexicano es el de aquel choque de 2024 con Carlos Sainz, en general su rendimiento en territorio azerbaiyano es el mejor que cualquier piloto en la parrilla. Desde que Azerbaiyán se sumó al calendario en la Temporada 2017, Checo ha sumado 100 puntos, por delante de los 91 que tiene Max Verstappen y los 81 de Lewis Hamilton, quienes tienen altas probabilidades de superarlo este fin de semana si quedan en los primeros lugares.

Checo Pérez en su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2021 con Red Bull | MEXSPORT

Además, Checo está empatado con Max como los pilotos más ganadores de Bakú, cada uno con dos victorias. Curiosamente, fue un accidente del neerlandés el que permitió que el mexicano se impusiera por primera vez en 2021. En aquella ocasión, parecía que Verstappen tenía la victoria cuando sufrió reventón en el neumático trasero izquierdo en la recta principal y terminó estrellado contra el muro.

Por fortuna el piloto no sufrió daños, pero no pudo continuar y se vio comprometida su batalla por el título en contra de Hamilton. Sin embargo, la fortuna le sonrió y el ganador fue su compañero de equipo. Luego de algunos giros bajo Safety Car, dirección de carrera mostró la bandera roja y se decidió que se relanzaría en parrilla fija para la última vuelta; aunque el británico largó mejor que Checo, no supo girar en la primera curva, por lo que se siguió de largo en la pista y entrgó el triunfo a Pérez Mendoza, segundo en su carrera y primero como piloto de Red Bull.

Fue, además, el segundo podio para Checo en Azerbaiyán, luego de su tercer lugar en 2018 con Force India. En los años siguientes, el mexicano no hizo más que confirmar que el Circuito callejero de Bakú se le da bien, pues en 2022 finalizó segundo y con la vuelta rápida, mientras que en 2023 dominó por completo el fin de semana, con victoria en la carrera sprint y en la principal, lo que lo confirmó como el único Rey de Bakú hasta ahora.

Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán

Además de las victorias y los podios con Red Bull, Checo Pérez puede presumir el tercer lugar que logró en 2016, cuando el Circuito callejero de Bakú debutó en la Fórmula 1 pero como el Gran Premio de Europa. Por lo que, contando ese resultado, el tapatío tiene cinco podios (seis con la carrera sprint de 2023), por delante de los tres que hasta ahora han logrado Verstappen y George Russell.

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN SALIDA POSICIÓN FINAL 2016* Force India P7 P3 2017 Force India P6 Abandono (Daños por choque) 2018 Force India P8 P3 2019 Racing Point P5 P6 2021 Red Bull P6 Victoria 2022 Red Bull P2 P2 2023 Red Bull P3 Victoria 2024 Red Bull P4 Abandono (Daños por choque)

*Se corrió por primera vez en el Circuito Callejero de Bakú, pero como el Gran Premio de Europa