La escudería del piloto mexicano se mantiene en el fondo del Campeonato de Constructores

Debutar en la Fórmula 1 es un reto mucho más complicado de lo que parece y este 2026 le tocó a Cadillac confirmarlo. La escudería estadounidense tuvo un inicio relativamente positivo, con un rendimiento un poco superior al de Aston Martin, pero a partir del Gran Premio de Canadá no logran regularidad.

En ese contexto, Otmar Szafnauer, exdirector de Alpine, consideró que el equipo estadounidense se equivoca al pretender separar sus sedes y que esa división en la estructura operativa no le permitirá pelear por el Campeonato Mundial en un futuro.

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¿Qué dijo Szafnauer sobre Cadillac?

La escudería de TWG Motorsport se presentó en la F1 con un retiro de Valtteri Bottas y una P16 para Sergio 'Checo' Pérez, tras lo cual lograron finalizar las tres siguientes carreras con ambos autos, algo que equipos como Red Bull o McLaren no pudieron presumir.

Cadillac en el Gran Premio de Hungría 2026 | AP

No obstante, a partir de Montreal los de Milton Keynes y los de Woking tuvieron mejoras evidentes, mientras que Cadillac empezó a sufrir. Desde el Gran Premio de Canadá, solo en dos de diez carreras -Gran Bretaña e Italia- los estadounidenses finalizaron la carrera con los dos autos.

Al respecto, Szafnauer recordó que esta situación es parte del proceso natural de desarrollo en una estructura por completo nueva, por lo que eran predecibles estos resultados. Sin embargo, sí cuestionó la manera en que se gestiona la escudería, con instalaciones en Silverstone y Carolina del Sur, y otras en construcción en Indianápolis.

"Eso no es lo ideal", afirmó en el pódcast 'High Performance Racing', en el cual señaló que incluso si Cadillac llega a tener el nivel de desarrollo de Mercedes, con pilotos igual de talentosos, un motor igual de potente y un monoplaza tan bueno, de todas formas ganarían las Flechas Plateadas.

"La única diferencia es que tienes a parte de tu equipo de diseño en Silverstone y a tus especialistas en aerodinámica, a parte de tu equipo de diseño en Indianápolis y a tu equipo de simulación en Carolina del Sur. Esa es la única diferencia. ¿Quién va a ganar? Mercedes", declaró.

Cadillac en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

Cadillac no tiene objetivos claros

De igual forma, Szafnauer señaló que esta decisión de contar con tantas sedes y tan separadas le lleva a cuestionar cuáles son los objetivos de Cadillac a largo plazo. "Si el objetivo es convertirlo en un equipo más estadounidense, entonces sí, que se construya en Indianápolis y en Carolina del Sur".

"Pero si tu objetivo es ganar el campeonato del mundo, entonces haces todo lo que sea necesario para ganar el campeonato del mundo. Y eso no lo es", finalizó el exdirectivo de Alpine.