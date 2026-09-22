Sergio Pérez llegará a 300 citas en Fórmula 1 durante el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto mexicano alcanzará los 300 Grandes Premios en una carrera especialmente significativa para Checo por su extraordinario historial en Bakú

Sergio Pérez vivirá este fin de semana uno de los momentos más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán y alcance los 300 compromisos en la categoría.

Checo llegó a la Fórmula 1 en 2011 y, después de más de una década entre Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y ahora Cadillac, ha construido una carrera marcada por su regularidad.

Checo Pérez en el Gran Premio de Italia | AP

Bakú, el circuito favorito de Checo Pérez

La celebración tendrá además un escenario especial para el mexicano; el circuito callejero de Bakú. Pérez es el piloto con más podios en la historia de este trazado, con cuatro, y también ha conseguido dos victorias, en 2021 y 2023.

En sus 299 compromisos previos, Pérez suma seis victorias, tres poles, 12 vueltas rápidas, 39 podios y mil 638 puntos. Además, registra 295 participaciones en carrera, cifras que reflejan la constancia de su trayectoria en la Fórmula 1.

Pilotos con más citas en Fórmula 1

Fernando Alonso — 442

Lewis Hamilton — 394

Kimi Räikkönen — 353

Rubens Barrichello — 326

Jenson Button — 309

Michael Schumacher — 308

Sebastian Vettel — 300

Sergio Pérez — 299

El Gran Premio de Azerbaiyán será también una oportunidad para que Checo vuelva a competir en uno de los escenarios donde históricamente ha conseguido mejores resultados. El mexicano incluso logró subir al podio en las tres posiciones posibles en Bakú durante sus primeros años en el circuito.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de Países Bajos 2026 | AFP

Aniversario que llega con una misión para Cadillac

Sin embargo, la celebración personal de Pérez estará acompañada por un objetivo colectivo. Después de 14 Grandes Premios disputados en 2026, el mexicano todavía no suma puntos con Cadillac y ocupa el lugar 23 del campeonato.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de España | AP