Sergio Pérez vivirá este fin de semana uno de los momentos más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán y alcance los 300 compromisos en la categoría.
Checo llegó a la Fórmula 1 en 2011 y, después de más de una década entre Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y ahora Cadillac, ha construido una carrera marcada por su regularidad.
Bakú, el circuito favorito de Checo Pérez
La celebración tendrá además un escenario especial para el mexicano; el circuito callejero de Bakú. Pérez es el piloto con más podios en la historia de este trazado, con cuatro, y también ha conseguido dos victorias, en 2021 y 2023.
En sus 299 compromisos previos, Pérez suma seis victorias, tres poles, 12 vueltas rápidas, 39 podios y mil 638 puntos. Además, registra 295 participaciones en carrera, cifras que reflejan la constancia de su trayectoria en la Fórmula 1.
Pilotos con más citas en Fórmula 1
Fernando Alonso — 442
Lewis Hamilton — 394
Kimi Räikkönen — 353
Rubens Barrichello — 326
Jenson Button — 309
Michael Schumacher — 308
Sebastian Vettel — 300
Sergio Pérez — 299
El Gran Premio de Azerbaiyán será también una oportunidad para que Checo vuelva a competir en uno de los escenarios donde históricamente ha conseguido mejores resultados. El mexicano incluso logró subir al podio en las tres posiciones posibles en Bakú durante sus primeros años en el circuito.
Aniversario que llega con una misión para Cadillac
Sin embargo, la celebración personal de Pérez estará acompañada por un objetivo colectivo. Después de 14 Grandes Premios disputados en 2026, el mexicano todavía no suma puntos con Cadillac y ocupa el lugar 23 del campeonato.
Azerbaiyán representará una combinación de historia y necesidad para Checo; alcanzar los 300 compromisos y, al mismo tiempo, intentar terminar con la sequía de puntos que mantiene junto a Cadillac en su primera temporada con la escudería estadounidense.