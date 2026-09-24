Tres escuderías siguen sin definir su alineación para la próxima temporada

Previo al inicio del Gran Premio de Azerbaiyán, Audi confirmó que tanto Gabriel Bortoleto como Nico Hülkenberg seguirán como titulares para la Temporada 2027 de Fórmula 1. Con ello, solo faltan tres escuderías por definir su alineación: Aston Martin, Haas y Racing Bulls.

En el caso de la escudería estadounidense, este fue la segunda campaña en la cual tuvo a Oliver Bearman y Esteban Ocon como pilotos. En ese contexto, el francés -quien fue compañero de Sergio 'Checo' Pérez en Force India y Racing Point- insinuó en Bakú que no han progresado las conversaciones para renovar.

Esteban Ocon, piloto de Haas en la Fórmula 1 | AP

¿Cuál es la situación de Esteban Ocon con Haas?

El piloto de 30 años debutó en 2016 con Manor Racing y al año siguiente llegó a Force India, con la cual se mantuvo hasta 2018 cuando la escudería cambió a Racing Point. En ambas temporadas terminó detrás de Checo Pérez, por lo que en 2019 se quedó sin equipo.

Para 2020 volvió a la parrilla con Renault, con la cual se mantuvo de 2021 a 2024, cuando la escudería se convirtió en Alpine. Fue a mitad de 2024 que firmó un contrato multianual con Haas, vínculo que concluirá a finales de la actual temporada, a menos que se llegue a un acuerdo en próximas semanas.

"En este momento, sin duda soy agente libre para el año que viene. Hay cosas en negociación que escapan a mi control; hay ciertos temas que no dependen de mí. Así que seguiré esforzándome al máximo hasta final de año y veré qué sucede", declaró el francés en conferencia de prensa.

Esteban Ocon en la Fórmula 1 | AP

Cuando se le cuestionó si Haas era todavía una opción, solo dijo "ya veremos". Además, afirmó que se siente con la capacidad suficiente para seguir compitiendo en un buen nivel. "Tengo 30 años, he corrido diez años en la F1, pero tengo mucho más que dar en este deporte. He ganado una carrera y he subido al podio un par de veces, pero eso no me satisface".

¿Cómo le ha ido a Esteban Ocon en la F1?

Desde su debut hasta ahora, Ocon tiene 199 Grandes Premios disputados y 194 carreras comenzadas, con una victoria: en un caótico Gran Premio de Hungría 2021. Además, ha subido al podio en otras tres ocasiones: Sakhir 2020, Mónaco 2023 y Brasil 2024.

En la actual temporada marcha en la posición 18 del Campeonato de Pilotos con tres puntos, mismos que ganó que ganó con su décimo lugar en Japón y el noveno en Mónaco. Su compañero Bearman tiene 15 unidades más que él, aunque desde Monte Carlo ninguno de los dos ha terminado en el Top 10.