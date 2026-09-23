Checo regresa al circuito de Bakú, donde ha construido una historia especial en Fórmula 1 al conseguir cinco podios, más que cualquier otro piloto

Sergio Pérez vuelve este fin de semana a uno de los circuitos que mejor se le han dado durante su trayectoria en la Fórmula 1. Bakú se ha convertido en territorio del mexicano, quien ha destacado por encima de grandes figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

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Checo suma cuatro podios en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero su cuenta llega a cinco cuando se considera el tercer lugar que consiguió en 2016, cuando el circuito de Bakú recibió al entonces Gran Premio de Europa.

Bakú, el circuito favorito de Checo

Los cinco podios convierten a Pérez en el piloto con más visitas al podio en este circuito callejero. Su rendimiento en las calles de Bakú le ha permitido sobresalir incluso frente a algunos de los nombres más importantes de la actual generación de la Fórmula 1.

Checo Pérez en el Gran Premio de Italia | AP

La relación de Checo con Bakú pudo ser todavía más exitosa. En 2019, el mexicano recordó su impresionante registro y habló sobre lo que pudo haber conseguido junto a Force India en una carrera donde un incidente entre compañeros terminó afectando las posibilidades del equipo.

Un recuerdo que pudo darle otro podio

“Es increíble pensar que tengo más podios que cualquier otro piloto aquí. Deberíamos haber conseguido tres podios aquí, pero lamentablemente tuvimos un pequeño contacto entre compañeros y eso arruinó las posibilidades del equipo”, señaló Pérez en aquella ocasión.

Checo Pérez previo al GP de Bakú bajo los colores de Red Bull | AP

El mexicano hacía referencia a lo sucedido en 2017, cuando competía para Force India y tuvo un contacto con su compañero Esteban Ocon. El incidente terminó con el abandono de Pérez, quien perdió la posibilidad de pelear por otro resultado destacado en Bakú.

Ahora, Checo regresa al trazado azerbaiyano como piloto de Cadillac, en una temporada donde todavía no ha conseguido sumar puntos. El circuito callejero representa una nueva oportunidad para cambiar esa situación y aprovechar uno de los escenarios que mejor conoce.

El objetivo de Pérez será conseguir sus primeros puntos de 2026 y volver a demostrar la conexión que históricamente ha tenido con Bakú. Con cinco podios en el circuito, el mexicano llega nuevamente al lugar donde más veces ha celebrado entre los mejores de la Fórmula 1.