Doriane Pin, la piloto de Mercedes, apunta a la Fórmula 1 y fija un plazo de cinco años

La campeona de la F1 Academy quiere abrir la puerta a mujeres en el deporte motor

Doriane Pin pilota de la F1 Academy tiene claro el objetivo que quiere alcanzar en su carrera dentro del automovilismo. La pilota francesa, integrante del programa de desarrollo de Mercedes, aseguró que busca conseguir un asiento como piloto titular en la Fórmula 1 en un plazo máximo de cinco años, una meta que planteó durante una entrevista para la serie “Mercedes In Convo With Kids”.

La joven pilota fue cuestionada sobre dónde se imagina dentro de un lustro y respondió de manera directa: “En la Fórmula 1”. Pin, quien actualmente compagina diferentes actividades en categorías de resistencia y monoplazas, también explicó lo que significaría para ella convertirse en una piloto titular de la máxima categoría.

“Sería genial. Abriría las puertas a todas las chicas que sueñan con ser pilotos de Fórmula 1”, declaró la francesa durante la conversación con Mercedes.

Doriane Pin, pilota en la F1 Academy, previo a una carrera | AFP

Doriane Pin ya hizo historia con Mercedes

Pin, de 22 años, llegó al programa de desarrollo de la escudería de Brackley después de conquistar el campeonato de la F1 Academy en 2025. Su trayectoria dentro de las categorías formativas le permitió avanzar hacia diferentes programas vinculados con Mercedes y ampliar su experiencia al volante de distintos tipos de monoplazas.

En abril de 2026, Doriane Pin se convirtió en la primera mujer en pilotar un monoplaza de Fórmula 1 de Mercedes. La francesa tuvo la oportunidad de conducir el W12, automóvil utilizado por la escudería durante la temporada 2021, en una prueba realizada en el circuito de Silverstone.

Además de su vínculo con Mercedes, Pin mantiene actividades en otras categorías del automovilismo internacional. La francesa desempeña funciones como pilota de desarrollo de Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y también trabaja para Citroën dentro de la Fórmula E.

A estos compromisos se suma su participación competitiva en la categoría Pro-Am de LMP2, dentro de las European Le Mans Series, donde corre con el equipo Duqueine. De esta manera, Pin continúa desarrollando experiencia en diferentes campeonatos mientras mantiene como uno de sus principales objetivos llegar a la parrilla de Fórmula 1.

Doriane Pin, pilota en la F1 Academy, y parte programa de desarrollo de Mercedes | AFP

Pin destaca la importancia de la diversidad en el automovilismo

Durante la entrevista con Mercedes, la piloto francesa también habló sobre la diversidad y la presencia de mujeres dentro del deporte motor. Al ser cuestionada sobre qué aspecto cambiaría en el mundo, Pin señaló la necesidad de contar con una mayor representación en distintos ámbitos.

La presencia de mujeres en la Fórmula 1 ha sido limitada a lo largo de la historia, aunque algunas pilotos han participado en sesiones oficiales o pruebas con monoplazas de la categoría. Entre los casos más recientes se encuentra Susie Wolff, actual directora de la F1 Academy, quien participó en sesiones de entrenamientos libres oficiales con Williams durante 2014.

Aquella participación convirtió a Wolff en la primera mujer en 22 años en formar parte de un fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1. Posteriormente, en septiembre de 2023, Jessica Hawkins, embajadora de Aston Martin, realizó una prueba de 26 vueltas en el Hungaroring al volante del AMR21.