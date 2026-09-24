El piloto mexicano se subió al 'tren de la tendencia' en redes sociales

El rey vuelve a casa. Sergio 'Checo' Pérez regresará al Circuito Callejero de Bakú tras un año sin competir en uno de sus trazados favoritos en la Fórmula 1. El piloto de Cadillac intentará sumar sus primeros puntos con la escudería, aunque la competencia -como siempre lo es en la Categoría Reina- será reñida.

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Las redes sociales han jugado un papel fundamental en el regreso del Ministro de Defensa, quien se ha ganado aliados y también algunos 'enemigos'. Uno de sus principales rivales que los internautas le crearon es Franco Colapinto, todo por la nacionalidad de ambos corredores latinoamericanos.

Sin embargo, Checo dejó en claro que todo lo que se ha dicho entre ambos no es personal, y desmintió la rivalidad con una simple fotografía. El piloto jalisciense se mostró alegre junto a Colapinto, quienes siempre han mostrado una amistad fuera de los trazados de la Categoría Reina.

El retorno del rey a Bakú

En su primera campaña con los de Milton Keynes, Checo tuvo que enfrentar constantes críticas, ya que la prensa internacional lo consideró indigno de ser compañero de Max Verstappen. Sin embargo, el mexicano demostró que su contratación fue una apuesta acertada y terminó por ser una pieza clave para que el neerlandés lograra su primer campeonato del mundo.

El momento más recordado de las aportaciones de Checo fue en la última carrera del año, en Abu Dhabi, donde se defiendo bien de Lewis Hamilton para que Verstappen pudiera acercarse y, a la larga, superar al británico en medio de la polémica de Michael Masi y el Safety Car. Sin embargo, antes de esa actuación en Yas Marina, el tapatío se lució en varios Grandes Premios, incluido Azerbaiyán.

Checo Pérez en su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2023 | RED BULL

De hecho, fue precisamente en Bakú donde Pérez Mendoza mostró su valía con Red Bull. Después de cinco carreras en las que batalló para adaptarse al RB16B, Checo demostró por qué es el Rey de las calles, en una carrera en la cual largó desde el sexto lugar, pero en la primera vuelta ganó dos lugares para colocarse cuarto.

El británico movió mejor y parecía que la victoria sería de las Flechas Plateadas. No obstante, al momento de llegar a la primera curva, Lewis no frenó correctamente y se fue de largo, gracias a lo cual Checo no tuvo que hacer más que aguantar una vuelta más para lograr su segunda victoria de su carrera, primera con Red Bull, por delante de Sebastian Vettel y Pierre Gasly.

Sebastian Vettel, Checo Pérez y Pierre Gasly en el podio de Azerbaiyán en 2021 | RED BULL

¿Cómo fue su carrera en 2023?

A pesar de lo impresionante que fue la victoria de 2021, no fue hasta dos años después que Checo se ganó el sobrenombre de Rey de Bakú. Luego de quedar segundo en 2022, por detrás de Verstappen, el mexicano llegó en 2023 como uno de los pilotos a seguir en un fin de semana de puntos al doble, al tratarse de la primera sprint en Azerbaiyán.