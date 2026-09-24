El piloto francés renueva hasta la temporada 2027 con la escudería austriaca

Red Bull confirmó a Isack Hadjar como su piloto hasta la temporada 2027 de la Fórmula 1 a través de sus canales oficiales. El piloto galo seguirá en la parrilla principal junto a Max Verstappen un año más.

Cabe recalcar que este es su año de debut tras impresionar a Laurent Mekies, director de Red Bull, en 2025 mientras conducía en Racing Bulls , lo que significa la continuidad en el primer equipo de la futura estrella de los Toros.

Estamos muy entusiasmados por continuar nuestro camino junto a Isack. Desde que se unió a nosotros a principios de año, ha tenido un desempeño magnífico tanto dentro como fuera de la pista, especialmente teniendo en cuenta que esta es apenas su segunda temporada en Fórmula 1, lo que hizo que renovar su contrato fuera una decisión sencilla", mencionó Mekies.

Isack Hadjar con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1 | RED BULL

A su vez, Hadjar declaró: "estoy muy ilusionado por continuar con Oracle Red Bull Racing. Llegué a este equipo hace ocho meses e inmediatamente comprendí la magnitud y la ambición de esta organización".

Desde el momento en que firmé, me propuse volcarme con el equipo y, gracias al apoyo de Laurent y de todos en Milton Keynes, he logrado corresponder a la confianza que depositaron en mí. Busco constantemente escuchar, aprender y superarme cada día, lo que aumenta aún más mi ilusión por lo que está por venir", añadió.

Isack Hadjar eligió el número 6 en la parrilla | RED BULL

Hay muchísima gente con talento en la fábrica, y soy consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un tetracampeón del mundo como Max", finalizó.

¿Cuál es el rendimiento de Isack Hadjar?

En la presente campaña, el francés cuenta con 71 puntos en 11 carreras y un podio al quedar en tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco; no obstante, una lesión de muñeca en el receso de verano lo dejó fuera de las pistas durante el GP de Países Bajos , Italia y España.

Isack Hadjar chocó con Red Bull en el shakedown de Barcelona | AP

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