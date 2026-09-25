El británico de Mercedes dominó la clasificación en Bakú y arrancará desde la primera posición

George Russell conquistó la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, luego de una sesión de clasificación marcada por los accidentes y las dificultades de varios pilotos para completar sus vueltas en el circuito callejero de Bakú.

El piloto de Mercedes aprovechó los problemas de su compañero Kimi Antonelli para quedarse con el primer puesto de la parrilla. Por su parte, Checo Pérez tuvo una clasificación complicada y comenzará la carrera desde la posición 19, con el objetivo de recuperar terreno en una de las pistas que suelen ofrecer oportunidades de adelantamiento.

George Russell se queda con la pole en Bakú

Russell confirmó el potencial de Mercedes en el trazado azerbaiyano y consiguió una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Charles Leclerc, de Ferrari, terminó en la segunda posición, a 0.837 segundos del británico, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, completó los tres primeros lugares, apenas una milésima detrás del monegasco.

Isack Hadjar se ubicó en la cuarta posición con Red Bull, seguido por su compañero de equipo, Max Verstappen, quien también buscó acercarse a los registros de Russell. Sin embargo, ningún otro piloto consiguió quedar a menos de un segundo del tiempo del británico.

Mercedes logra la pole en el Gran Premio de Azerbaiyán | AP

Esta pole representó un nuevo logro para Russell, quien no arrancaba desde la primera posición desde el Gran Premio de Austria, disputado en junio. Además, el resultado confirmó el buen rendimiento de Mercedes en un circuito donde la potencia del motor y la velocidad en las largas rectas son factores determinantes.

La sesión también estuvo marcada por el accidente de Kimi Antonelli. El italiano perdió el control de su monoplaza durante la primera parte de la clasificación y golpeó el muro, lo que provocó daños en una rueda y en la suspensión de su Mercedes.

Aunque su registro inicial le permitió avanzar a la Q2, Antonelli no pudo continuar en la sesión y quedó relegado al puesto 16 de la parrilla de salida.

George Russell celebra su pole del GP de Azerbaiyán | AP

¿En qué lugar arrancará Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán?

Sergio Pérez tendrá una carrera complicada en Bakú, luego de finalizar en la posición 22 de la clasificación; el mexicano había llegado a la posición 19, pero una penalización que los comisarios determinaron le impidió a Oscar Piastri en la Qualy, entre las curvas 18 y 20. El mexicano, que compite con Cadillac, deberá remontar desde las últimas filas si quiere sumar puntos en la decimoquinta fecha de la temporada.

El trazado callejero de Bakú representa un desafío por sus muros estrechos, sus zonas de frenado y una larga recta principal que puede favorecer los adelantamientos. Por ello, la estrategia, el ritmo de carrera y la aparición de un posible auto de seguridad podrían ser factores importantes para las aspiraciones del piloto tapatío.