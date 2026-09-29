El asturiano y Aston Martin dieron a conocer su extensión de contacto al menos por una temporada más

Se retirará, pero no todavía. Fernando Alonso despertó a los aficionados de la Fórmula 1 con un pequeño susto al afirmar que sabe que eventualmente dejará la categoría, pero no será el próximo año. Así lo confirmó en un video compartido por Aston Martin, que en la Temporada 2027 tendrá nuevamente al español a lado de Lance Stroll.

Después de semanas de especulación, el asturiano finalmente puso fin a los rumores. "Me tomó un poco de tiempo para tomar mi decisión, pero ahora tengo cosas muy claras en mente. Me retiraré de la Fórmula 1, pero aún no", fueron las palabras del piloto español en el video que compartió la escudería.

Fernando Alonso con Aston Martin en el Gran Premio de Azerbaiyán | AP

"Sigo sintiéndome rápido, motivado, y tengo un enorme pasión por la Fórmula 1 y por el deporte. Estoy muy contento de seguir caminando en la categoría más alta y de lo que es mi vida", añadió Alonso, quien tiene más de 20 años y más 400 Grandes Premios hasta ahora en la F1.

"Tengo muchas ganas de crear más recuerdos en la pista frente a nuestros apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea tan especial", reiteró el piloto español tras confirmarse la alineación de Aston Martin para 2027.

Fernando Alonso en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

Los números de Fernando Alonso en la F1

Hasta ahora, el asturiano tiene 443 Grandes Premios disputados y 440 carreras comenzadas, con 32 victorias, 22 pole positiones y dos Campeonatos del Mundo, en 2005 y 2006 con Renault. Además ha subido en 106 ocasiones al podio, con cinco hat-tricks y un grand slam.

A lo largo de 23 temporadas, ha corrido con seis escuderías diferentes: Renault, Ferrari, McLaren, Minardi, Alpine y actualmente con Aston Martin. Su última victoria fue con los de Maranello, en la Temporada 2012 en el Gran Premio de España celebrado en Barcelona.

¿Qué pilotos no tienen contrato para 2027?

Con el anuncio de Aston Martin, ya son nueve de 11 escuderías las que tienen confirmada su alineación para 2027. Solo Haas y Racing Bulls faltan por hacer oficial a sus pilotos para 2027; en el caso de los estadounidenses, Oliver Bearman y Esteban Ocon todavía no renuevan, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad siguen en pláticas.