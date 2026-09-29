Previo al Gran Premio de México, el piloto tapatío volverá a correr por las calles de la capital del país

Faltan 32 días para que comience el Gran Premio de México de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, mismo que tendrá como ingrediente especial el regreso de Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano se ausentó en 2025 tras quedarse sin asiento ese año, pero ahora volverá en grande con Cadillac, escudería con la que prepara un emocionante showrun antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con reportes de medios como TUDN y Excélsior, la escudería estadounidense sigue en pláticas con el Gobierno de la Ciudad de México para terminar la planeación del evento y poder confirmarlo de forma oficial. Sin embargo, señalaron que las charlas están en la etapa final, por lo que podría darse el anuncio en los próximos días.

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¿Cuándo será el showrun de Checo Pérez en México?

En caso de confirmarse, será la cuarta ocasión que el tapatío tenga un evento callejero de esta índole en territorio mexicano, luego de dos realizados en Guadalajara y uno más en Ciudad de México. Los dos más recientes fueron en 2021 y 2022 con Red Bull, el segundo precisamente en su ciudad de origen, por lo que el de este año marcará el regreso de Checo a la capital del país después de cinco años.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 | AP

Según TUDN, está previsto que este evento se realice el miércoles 28 de octubre, con un recorrido desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma. El horario todavía no está definido, pero sería entre 9:00 y 11:00 horas (tiempo del centro de México). Tras ello, la actividad del Gran Premio de México está programada para comenzar el viernes 30 a las 12:30 horas con las Prácticas Libres.

¿Cuántos showruns ha tenido Checo Pérez en México?

La primera vez que el piloto tapatío se presentó en un evento de esta naturaleza ante su afición fue en 2011, su temporada debut en la F1, con Sauber. En esa ocasión, Checo recorrió el centro de Guadalajara a bordo del Sauber C29, ante cerca de 215 mil personas, según cifras del gobierno. El evento esa vez se realizó en febrero, ya que el Gran Premio de México seguía sin regresar al calendario de la categoría.

Checo Pérez en el showrun de 2021 con Red Bull en Ciudad de México | RED BULL

Fue hasta la Temporada 2015 que el Autódromo Hermanos Rodríguez se sumó nuevamente al campeonato como carrera puntuable y seis años después Checo tuvo otro showrun en su país. Ahora fue en Ciudad de México, donde en 2021 –en su primera campaña con Red Bull– recorrió Paseo de la Reforma a bordo del RB7, coche que ganó dos campeonatos mundiales, ante cien mil personas, según el gobierno local.

Al año siguiente, Pérez Mendoza regresó a territorio tapatío, pero cambió de ruta y de nuevo a bordo del RB7 recorrió la Avenida Ignacio L. Vallarta y dio un par de vueltas alrededor de la Gloriera de la Minerva; según las cifras oficiales, asistieron cerca de 130 mil personas. Los dos showruns celebrados con la escudería de Milton Keynes se realizaron previo al Gran Premio de México.