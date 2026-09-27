La escudería francesa pidió a los aficionados de los pilotos mantener el respeto y evitar mensajes de odio

Los mensajes de intolerancia y odio volvieron a la Fórmula 1. Ya desde hace un par de semanas, tras el Gran Premio de España, el piloto de Alpine, Pierre Gasly, denunció que recibió muchos mensajes de odio por medio de redes sociales. Ahora, nuevamente la escudería francesa se vio involucrada en una situación pero con su otro piloto, Franco Colapinto, por su choque en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras la salida de un Safety Car, el argentino provocó un fuerte choque que perjudicó a Lando Norris y a su propio compañero Gasly. Colapinto se disculpó con todos los afectados y reconoció su falla, a pesar de lo cual el británico arremetió con él y señaló que hay pilotos que no tienen nivel para la Fórmula 1, en referencia al sudamericano.

Lando Norris y Franco Colapinto tras el choque en Bakú | AP

Esta situación provocó una ola de nieve incontrolable que creció y creció en redes sociales, pues por un lado los fans de Franco estallaron contra Norris. Mientras que por otro lado, seguidores del piloto de McLaren también se lanzaron contra el argentino, en un círculo interminable de mensajes ofensivos y discriminatorios.

Alpine hizo un llamado a la mesura

A raíz de esto, la escudería francesa se vio en la necesidad de mandar un comentario para pedir a las aficiones que muestren respeto. "Como equipo, sentimos que es necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y el acoso en línea tras el Gran Premio de Azerbaiyán", inicia el texto, que señala que "no solo dirigido a uno de nuestros propios pilotos", sino a la comunidad de F1 en general.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán | AP

"Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos", añade el comunicado, en referencia al choque provocado por Colapinto, quien perdió los frenos y por ende no pudo evitar el contacto con Gasly, quien a su vez se llevó por delante el auto de Norris.

"Condenar el acoso en las redes sociales no está dirigido a una base de aficionados en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; esto es universal y debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados de este deporte", continúa el comunicado, que reiteró que condenan la reacción de aficionados en línea y que seguirán trabajando para erradicarlo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tras el choque en Bakú | AP